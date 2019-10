“The Earth- Save the world” a Fondi, ecco tutti i prossimi appuntamenti

Fondi – Continuano gli appuntamenti inseriti nel ricco programma dell’evento “The Earth – Save the World”. Dopo il grande successo dell’inaugurazione del 28 settembre presso il Castello Caetani di Fondi e la contemporanea apertura della Mostra-Concorso d’Arte, che sta registrando una grande affluenza di pubblico, sabato 5 ottobre sarà la volta del primo ciclo di convegni.

Interverranno numerosi ospiti per affrontare le tematiche più attuali: dall’inquinamento marino al degrado industriale, dall’alimentazione sostenibile agli sprechi alimentari, per poi spaziare su altri argomenti legati allo sport e alla riabilitazione.

In particolare, il giorno 5 ottobre, i relatori presenti saranno: la dottoressa Federica Persichetti ed Emanuele Carbone per “Fare Verde Fondi”, la dottoressa Jessica Calamita, esperta in nutrizione, fitoterapia e medicina ayurveda, il dottor Gaetano Orticelli in rappresentanza del “Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi”, la dottoressa Franca Maragoni, vicepresidente del “WWF Litorale Laziale Gruppo Attivo Litorale Pontino” e il dottor Nicola Spadea che illustrerà le attività dell’Associazione ricreativa-turistico-sportiva “ASD L’Eclipse”.

Il giorno 12 ottobre, nuova e interessante serie di incontri. Saranno ospiti del convegno: il “Circolo Intercomunale Legambiente Luigi Di Biasio APS” nella persona del professor Pino Casale, il “Centro diurno l’Allegra Brigata” e la “Soc. Coop. Sociale Astrolabio” rappresentate dalle dottoressa Angela Carnevale, psicoterapeuta e dalla dottoressa Mariarosaria Vaticone, esperta in processi formativi.

Seguiranno gli interventi di Loretta Faiola, operatrice dell’“Associazione ludica culturale Atuttotondo”, del dottor Giorgio De Marchis, direttore del “Parco Naturale Regionale Monti Aurunci”, dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Fondi, Roberta Muccitelli e, infine, del professor Antonio Battista che illustrerà le attività del “Woodpark – Parco Avventura dei Monti Aurunci”.

Moderatrici dei convegni del 5 e del 12 ottobre, che si svolgeranno presso la Sala Conferenze del Castello Caetani di Fondi a partire, in entrambe le date, dalle ore 17:00, saranno la dottoressa Roberta Recchia e Federica Sanguigni.

L’obiettivo degli incontri sarà quello di informare e sensibilizzare il pubblico sui diversi temi, molto attuali, che riguardano il pianeta Terra, fulcro dell’intero evento, organizzato dall’Associazione Culturale Nonsense e dall’Associazione Culturale Musicinecultura, le quali, nell’omaggiare la Madre Terra attraverso l’arte, sperano di contribuire alla diffusione di una cultura diversa e originale che abbia come fondamento il rispetto e la scelta di nuovi stili di vita atti a salvaguardare il pianeta.

Ma non finisce qui. Il calendario dell’evento si completa attraverso una serie di escursioni che, ci si augura, coinvolga molte persone. Il primo appuntamento si è già svolto domenica 29 settembre con l’escursione “Il Ciavolone”, promossa dal “Circolo Intercomunale Legambiente Luigi Di Biasio APS”. Chi non ha avuto possibilità di aderire, può rimediare attraverso le prossime date: il 5 ottobre il “WWF Litorale Laziale Gruppo Attivo Litorale Pontino” accompagnerà i partecipanti in una piacevole passeggiata lungo il percorso della via Francigena (da Monte San Biagio a Terracina).

Il 6 ottobre una nuova escursione presso i ruderi di Acquaviva, sarà a cura dell’Associazione Ambientalista “Fare Verde Fondi”. Il 12 ottobre, invece, il “Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci” propone una visita all’Orto Botanico di Fondi. E per concludere, il 13 ottobre ci sarà l’escursione a Tenuta Sugarelle (Villa Belloni) e lago di Fondi, organizzata dal “Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi” – si ricorda di attrezzarsi con abbigliamento adatto (scarponcini, zaino, cappello, borraccia) e che la partecipazione è gratuita-. Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili attraverso le numerose brochure e locandine distribuite presso la città di Fondi e contattando gli enti citati.

Nel rinnovare l’invito a partecipare ai convegni e alle escursioni, e ricordando che l’evento si concluderà domenica 13 ottobre con la proclamazione e la premiazione dei vincitori della Mostra-Concorso d’Arte, le associazioni organizzatrici augurano al pubblico di riuscire a guardare all’ambiente con rinnovata speranza, nella necessità di restituire alla nostra Terra la sua originaria dignità.

(Il Faro on line)