Torna Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno

Roma – La prevenzione è importante! Anche quest’anno torna ‘Ottobre Rosa’: per tutto il mese la campagna di screening per il tumore alla mammella è estesa anche alle donne tra i 45 e i 49 anni, che non rientrano nei percorsi organizzati attivi tutto l’anno.

Nel 2018 gli screening alla mammella sono aumentati e hanno raggiunto quota 160 mila, in aumento di 5 mila unità rispetto all’anno precedente e i dati parziali di quest’anno proseguono in questo trend di crescita. Grazie ai programmi di screening lo scorso anno è stato possibile individuare 983 tumori maligni in donne asintomatiche.

Cosa sono i Programmi di Screening? Percorsi organizzati di prevenzione e diagnosi precoce e sono ATTIVI TUTTO L’ANNO. La Regione Lazio, attraverso le sue ASL, offre 3 percorsi di prevenzione GRATUITI alle persone comprese nelle fasce d’età:

Donne 25-64 anni per la prevenzione del tumore del collo dell’utero

Donne 50-69 (volontario fino a 74 anni) anni per la prevenzione del tumore della mammella

Donne e uomini 50-74 anni per la prevenzione del tumore del colon retto

Per tutte le info su Ottobre rosa e sulle strutture aderenti vai https://www.salutelazio.it/notizie-dalla-regione-lazio/