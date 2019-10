Wolfsberg vs Roma, Fazio: “Affrontiamo l’Europa League con voglia di vincerla”

Roma – Alla vigilia del match di Europa Legue che vedrà impegnati i giallorossi in Austria contro il Wolfsberg, Federico Fazio e mister Fonseca, in conferenza stampa, fanno il punto della situazione sulla preparazione della squadra e su come affrontano il torneo continentale.

Fazio: “Abbiamo voglia di vincere”

Qui in Italia l’Europa League è quasi considerata un peso, anche per te è così?

“Anche in Inghilterra era così, ma noi la affrontiamo al meglio, perché vogliamo vincerla. Non dobbiamo sottovalutare questa competizione, è bellissima e ti garantisce la qualificazione alla Champions League. Ci giocano grandi squadre e noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Non sottovaluteremo il Wolfsberg, è una grande squadra e affronteremo questa partita e questa competizione con rispetto, ma sempre con la voglia di vincerla”.

Cosa ha portato Fonseca in queste ultime settimane in cui sembrate più equilibrati in difesa?

“A me è sempre piaciuto giocare il calcio offensivo. Oggi siamo più compatti ed equilibrati, la cosa più importante è vincere, partita dopo partita stiamo creando un’identità. Noi vogliamo sempre vincere, ogni partita, ogni competizione. Per quello è molto importante pensare solo alla prossima sfida. Domani sarà molto importante vincere”.

Come cambia il suo modo di giocare in base al compagno di reparto e cambia molto rispetto al passato con Manolas?

“Noi giochiamo da squadra, al di là del compagno che ti sta accanto, dietro o davanti. Giochiamo sempre come squadra e lavoriamo a prescindere da chi ci sia. Vogliamo difendere e attaccare in undici, non cambia nulla”.

L’anno scorso avete sbagliato qualcosa individualmente o è stato un problema di forma?

“L’anno scorso tutta la squadra ha faticato dentro al campo. Eravamo in difficoltà, la stagione non è andata come volevamo e siamo stati sempre indietro. A prescindere da chi ci fosse in campo, non è andata come volevamo. Per fortuna quest’anno sta andando diversamente, vedo una squadra differente rispetto a quella dell’anno passato. E si respira pure un’aria diversa rispetto allo scorso anno”.

Fonseca: “Sono convinto che faremo una buona partita”

Che tipo di partita si aspetta domani con un avversario che ha sorpreso tutti vincendo la prima sfida del girone?

“Sarà una partita difficile, contro un avversario che ha vinto 4-0 contro il Borussia Monchengladbach. Una squadra di qualità: ho avuto modo di vedere quella sfida e il risultato ha messo in risalto il valore del Wolsfberg, sono stati aggressivi in fase difensiva e molto forti in contropiede. Abbiamo visto diverse partite loro, come facciamo con gli altri avversari: con la vittoria sorprendente contro il Borussia hanno dimostrato di essere un gruppo di livello”.

Kolarov e Dzeko non hanno mai riposato, c’è la possibilità che partano dalla panchina? È arrivato il momento di Kalinic in attacco?

“Non rivelerò se giocheranno o meno, è una possibilità, può accadere. Hanno giocato tutte le partite e anche loro dovranno tirare il fiato”.

Le assenze di Pellegrini e Mkhitaryan la costringeranno a fare delle scelte obbligate: una vittoria qui domani ipotecherebbe il passaggio del turno?

“Quello che conta è la prossima partita, scenderemo in campo con l’ambizione di vincere, senza pensare e guardare troppo avanti. È importante vincere senza fare conti. Per quanto riguarda le assenze, ci sono altri calciatori che godono della mia fiducia e sono convinto che faremo una buona partita”.

Mkhitaryan aveva un problema da tempo oppure questo è un infortunio che non c’entra nulla con le sue condizioni passate?

“Miki aveva già un fastidio all’adduttore e questa densità di partite non ha aiutato. Lo avevamo fermato contro l’Atalanta a scopo preventivo per farlo recuperare totalmente, cosa che ha fatto: stava bene. Contro il Lecce si è presentato questo problema, che è un normale risentimento”.

È arrivato il momento di Kalinic?

“Mi volete costringere a rivelarvi la formazione? Vi farò una concessione, ho detto chiaramente che sia Kolarov sia Dzeko tireranno il fiato, quindi è evidente che Kalinic comincerà la partita: sta meglio fisicamente”.

Come sta Zappacosta?

“Si è allenato con noi gli ultimi due giorni, sta migliorando ma non è ancora pronto per giocare una partita”.

Si aspetta una battaglia sul campo simile a quella contro l’Atalanta?

“Nei giorni scorsi qualcuno mi aveva detto la stessa cosa, che avremmo affrontato l’Atalanta d’Austria. Dal punto di vista fisico sono forti e aggressivi, ma credo sia leggermente diverso rispetto alla squadra di Gasperini. Non giocano uomo contro uomo a tutto campo, ma noi abbiamo preparato la partita tenendo conto di tutti questi aspetti. Sono reattivi, pressano quando perdono palla e sono molto presenti nei duelli fisici”.

Come sta Smalling?

“Ha giocato le sue prime due partite, dopo che era fermo da tempo. Si è già mostrato a buon livello ma può ancora migliorare nell’allineamento della linea difensiva: a quel punto si sentirà a ancora più a suo agio con il compagno”.

In difesa vuole creare una coppia fissa tra i due centrali o li alternerà?

“I centrali di difesa sono un po’ come i centrocampisti. Non mi concentro sulle coppie fisse ma sulla partita e su chi sta meglio pe raffrontarla”.

(Il Faro online)