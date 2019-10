Alla Mtda di Fiumicino la prima nazionale del musical “La Sirenetta”

Fiumicino – La Mtda – Music, Theater & Dance Academy di Fiumicino torna a far parlare di sé ospitando in anteprima uno spettacolo tutto nuovo: “La Sirenetta”. La prima nazionale dello “spettacolo di teatro immersivo” che andrà in scena a novembre nel Palapartenope di Napoli, infatti, si terrà nella Sala 1 dell’Accademia il 6 ed il 7 ottobre.

A trent’anni esatti dall’uscita nelle sale dell’adattamento cinematografico Disney, dunque, una delle fiabe più note di Hans Christian Andersen sarà reinterpretata con originalità. L’ambientazione, infatti, è piuttosto attuale: il re Tritone, papà di Ariel, è un volontario di “Ocean CleanUp” impegnato a ripulire i mari dalle plastiche di cui sono tristemente colmi. La Sirenetta, invece, è una ragazza disabile che vorrebbe camminare, ma deambula in sedia a rotelle: un’eroina in cui tante bambine e ragazze, con disabilità e non, sapranno e potranno rispecchiarsi.

Persino il fotografo Benjamin Wong, autore dei celebri scatti che vedono delle sirene nuotare fra migliaia di bottiglie di plastica, è rimasto dichiaratamente colpito dalla “nobile ambientazione” dello spettacolo: una delle sue foto costituisce, infatti, la locandina ufficiale dell’evento.

“Nel mettere in scena ‘La Sirenetta’ – si legge nelle note di regia di Simone Leonardi -, con le musiche originali e il libretto di Simone Martino, mi sono posto subito un problema centrale: la raffigurazione del mare. Non tanto per un impedimento scenico, quanto per un impaccio etico. In mia coscienza non è possibile oggi rappresentare il mare senza tener conto di come sta: e il mare, oggi, è piuttosto ‘acciaccato’. Quindi, protagonista di questa nuova versione è un mare pieno di plastica, dove i buoni la raccolgono e i cattivi la ignorano. Tritone è il buono, che lavora con il suo popolo per mantenere il mare in salute e cerca di tirare anche i disonesti dalla sua parte; la strega Perfidia invece è una vera e propria malavitosa, accompagnata dallo sgherro Trall, che si finge interessata alla salute degli oceani solo per intuire come corrompere la Sirenetta, erede al trono ma

desiderosa di avere le gambe per camminare e conquistare Eric”.

“Ogni personaggio di questa versione – prosegue Leonardi – è un eroe (o un antieroe) moderno: la sorellina della Sirenetta, Seana, è una seguace di Greta Thunberg; Eric è un ammiraglio della Marina che corre a salvare esseri umani dispersi in mare; Perfidia un’egocentrica imprenditrice interessata solo al proprio tornaconto che non si fa problemi a sversare rifiuti nell’oceano; e poi c’è lei, la Sirenetta, una ragazza di oggi, con i propri sogni e le proprie insicurezze“.

“Tra le varie novità introdotte nella nostra versione, troveremo per la prima volta nell’universo fiabesco un’eroina su una sedia a rotelle: ci piace l’idea di far identificare tutte le bambine, le ragazze, le donne (ma anche gli uomini) in un personaggio che lotta nonostante le difficoltà fisiche e che imparerà, nel corso della storia, che in realtà la vera bellezza e la vera forza non sono nel corpo, ma nella mente e nel cuore”, conclude il regista.

Il costo dei biglietti sarà di 15€ per adulto o 10€ per bambino/ragazzo (fino a 17 anni compiuti). Il ricavato dei biglietti andrà a coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio dell’ensemble formato da giovani attori Mtda che supporterà la prima nazionale al Palapartenope di Napoli il 24 e 25 novembre.

