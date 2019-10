Ardea – “Tutto ha un limite” e questa volta, per i genitori dei ragazzi con disabilità delle scuole di Ardea, il limite della sopportazione di un disservizio che ogni anno si ripete, è stato superato. Così come la loro pazienza, di cui questi genitori sono dotati più di altri, visto già l’impegno che comporta prendersi cura di un proprio caro disabile.

Ed ecco che, visto i continui rinvii da parte dell’Amministrazione Locale ad altre date, di un servizio necessario a chi ha diritto come altri di seguire un percorso scolastico e soprattutto di socializzazione, il genitore di un ragazzo minorenne con disabilità grave, ha deciso di sporgere una denuncia-querela al Sindaco Mario Savarese, depositandola, in data 03/10/2019, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

Nella denuncia-querela, il genitore evidenzia la responsabilità del Sindaco riguardo la mancata erogazione del servizio in oggetto, evidenziando che il “2° Comma dell’art. 328 del c.p. stabilisce e definisce il reato di omissioni di atti d’ufficio sanzionando l’inerzia dei pubblici uffici, nel momento in cui essi non rispondo alle richieste effettuate dai cittadini aventi interesse o altri pubblici uffici.”[….] – (leggi qui –pag1 pag2 pag3 pag4)

(IL Faro online)