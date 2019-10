De Vecchis: “Il Comitato Flat Tax non è un comitato della Lega”

Fiumicino – “Il Comitato Flat Tax non è un comitato della Lega, né chi vi aderisce si può firmare come Flat tax Lega né come coordinatore di partito”. A chiarirlo è il senatore della Lega William De Vecchis.

“Il comitato Flat Tax – precisa ancora il Senatore – è un Comitato spontaneo che il partito non riconosce, e dunque chi ne fa parte non ha alcun titolo e nessun ruolo in seno all’organizzazione della Lega. Il simbolo Lega, dunque, non va utilizzato da nessun comitato né aderenti ad esso.

Il partito – conclude De Vecchis – sta facendo una serie di verifiche, anche perché alcuni membri di questo comitato sono soggetti espulsi dal partito stesso”.