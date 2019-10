Fiumicino – Partono i lavori e gli interventi di messa in sicurezza delle case Ater in via Porto di Claudio, a Fiumicino: un progetto finanziato dalla Regione Lazio con lo stanziamento di un milione di euro.

E’ quanto annunciato durante l’assemblea pubblica, che si è svolta oggi pomeriggio, 3 ottobre 2019, nel cortile del complesso di edilizia popolare.

All’ evento hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Esterino Montino; l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani; l’ingegnere Giuseppe Zaccariello, e il presidente Ater, Provincia di Roma, Luigi Bussi.

Una riqualificazione parziale

“Sono qui per illustravi il progetto che abbiamo redatto per questo complesso”, a parlare è Giuseppe Zaccariello, in qualità di commissario straordinario per i lavori Ater.

“Saranno due i principali interventi: uno riguarda le parti esterne, quindi il rifacimento della rete fognaria che è ormai perde da tutte le parti e l’eliminazione degli alberi che sono la causa principale del problema sulla pavimentazione, causato dalle radici“, spiega Zaccarielllo.

E continua:”Sarà rifatta, quindi, la fognatura e gli attuali alberi verranno sostituiti con gli alberi di pepe, che hanno radici meno invasive” continua l’ingegnere.

“In un altro intervento generale, le attuali luci verranno sostituite con una illuminazione a led, quindi a basso consumo energetico ed una migliore luminosità. Una cisterna raccoglierà le acque piovane: attraverso una pompa si riutilizzerà l’acqua per la creazione di un orto all’interno del complesso: un‘area verde“, prosegue Zaccariello.

“Per quanto riguarda il recupero strutturale, per il momento saranno interessati sei blocchi. Sarà un intervento completo, che ha un inizio ed un fine: verranno eliminati i motori dei condizionatori che sono sulle facciate, sostituendoli con delle unità interne.

Verranno isolate termicamente le coperture, rifacendo l’impermeabilizzazione; installeremo dei pannelli solari e rifaremo gli intonaci utilizzando la tecnologia a cappotto, che permette l’isolamento termico. Per gli interventi, quindi, ci siamo rifatti a ciò che prevede il finanziamento: una riqualificazione energetica degli immobili. Ad ora, essendo Ater un patrimonio unico, possiamo intervenire solo nel modo in cui vi ho appena informato”, conclude Zaccariello.

I residenti hanno manifestato alcune perplessità: sia sulla tempistica, nonostante sia stato garantito dai tecnici e dal Primo cittadino che “a gennaio i lavori saranno ultimati”, sia sulla scelta di intervenire solo su alcuni blocchi abitativi, ovvero le “sei unità” citate da Zaccariello.

Valeriani: “Impossibile avere le risorse per tutti gli interventi necessari”

“Per noi oggi è una bellissima giornata: non capita tutti i giorni di poter annunciare l’apertura di un cantiere che si aspetta da più di trent’anni”, lo dichiara l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani.

“Questo progetto è partito grazie ad uno sforzo straordinario: le risorse per fare tutti gli interventi urgentissimi e straordinari, non li abbiamo, però stiamo lavorando notte e giorno per poter trovare tutte le risorse possibili”, continua l’assessore.

“Sono ben 378 i comuni della Regione Lazio, in 315 l’Ater ha patrimonio pubblico, questo significa che non è possibile avere tutte le risorse necessarie per gli interventi che si sono accumulati negli anni”, spiega Valeriani.

“Stiamo cercando di fare una programmazione: dopo la valutazione delle criticità su tutti i complessi Ater, ci siamo concentrati su Fiumicino, essendo una città sul mare ed esposta a maggiori criticità anche per la vicinanza sul mare”, aggiunge.

“Dopo un confronto con il sindaco Esterino Montino, mi sono preso l’impegno guardando le carte e cercando di recuperare tutte le risorse economiche necessarie. A quel punto – prosegue l’assessore – ho contattato il sindaco e gli ho annunciato che potevamo aprire il cantiere”.

“Annuncio, inoltre, che siamo riusciti a recuperare le risorse per dare il via agli interventi anche sugli altri due complessi Ater di Fiumicino: quello sul lungomare della Salute e quello al Viallaggio Azzurro, che hanno molte problematiche da risolvere urgentemente”.

Continua Valeriani e promette: “Abbiamo un obiettivo: arrivare alla fine di questa legislatura invertendo la rotta su tutte quelle realtà che hanno seri problemi. Oggi iniziamo da voi – conclude – e vi chiedo di darci una mano segnalando ogni problematica. Piano piano vedrete questo complesso cambiare”.

Montino: “Un primo passo a cui seguiranno altre opere”

“Bisogna fare sempre i conti con le risorse che si hanno a disposizione”, dichiara Esterino Montino. “Non sono interventi definitivi per tutte le palazzine – aggiunge il sindaco – però la parte comune verrà sistemata. Oggi è un grande giorno: dopo tantissimi anni, per la prima volta, si effettueranno importanti interventi. E’ un primo passo a cui seguiranno altre opere. Ringrazio l’assessore Valeriani e l’ingegnere Zaccariello per aver accolto i nostri appelli in favore dei cittadini e delle cittadine che vivono in queste case”, conclude Montino.

