Fiumicino, il Partito Comunista: “Preoccupati per l’installazione delle antenne 5G”

Fiumicino – “Esprimiamo la nostra solidarietà e preoccupazione per l’installazione di un ripetitore per il 5G in via Castagnevizza nel comune di Fiumicino”.

E’ quanto si legge in una nota, diffusa nelle scorse ore dal Partito Comunista di Fiumicino, a firma del portavoce Luciano Piacentino, che aggiunge: “Il 5G è diventato famoso negli U.S.A per aver causato tumori a cinque bambini vicino a una scuola e la moria di api vicino alla stessa”.

“È solo l’inizio di una rivoluzione e sperimentazione Hi Tec sulla pelle dei cittadini – conclude la nota -. Siamo pronti a unirci alla loro lotta! Faccio un appello per essere contattati via messanger alla nostra pagina Facebook”.

(Il Faro online)