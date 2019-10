I murales di Passoscuro al Macro di Roma. Di Ginesio Pagliuca e Magionesi: “Per noi motivo di grande soddisfazione”

Fiumicino – “I murales di Passoscuro andaranno al Macro di Roma ed è una bellissima notizia”. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Il catalogo ‘A piedi nudi nell’arte‘, che raccoglie le opere realizzate da oltre 20 artisti sui muri della nostra località marittima sarà presentato nel prestigioso museo romano il prossimo 9 ottobre – continua Di Genesio Pagliuca -. E’ un giusto riconoscimento per questi splendidi dipinti che hanno contribuito a rendere unico il lungomare di questa località”.

“L’idea di abbellire i muri del lungomare con dei murales è nata da Valentina Fabi, Thomas Spielmann e Felice del Brocco che fanno parte del’associazione ‘Isola delle correnti‘ – spiega la capogruppo del Pd in Consiglio comunale Paola Magionesi -. In poco più di un anno sono stati realizzati oltre 80 murales che ora colorano le strade di Passoscuro”.

“Man mano che i dipinti decoravano i muri, gli abitanti della località si sono lasciati affascinare offrendo i muretti dei loro giardini e delle loro case come tavolozze per nuovi murales – continua Magionesi -. In molti hanno anche finanziato l’acquisto dei materiali necessari alla loro realizzazione”.

“Che questo lavoro e il frutto di questo senso di comunità arrivi al Macro – conclude Magionesi – è motivo di grande soddisfazione per tutti noi”.

La presentazione, a cui parteciperà il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, è prevista per il 9 ottobre alle 18 presso il Macro di via Nizza 138.

