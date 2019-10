Lavori sulla ferrovia Ladispoli-Maccarese, Galluso: “Assistenza a tutti i pendolari di Cerveteri”

Cerveteri – A seguito della comunicazione da parte di Rfi di inizio lavori per la sostituzione del ponte sul rio Tre danari nel tratto ferroviario Ladispoli – Maccarese, e la conseguente interruzione delle due stazioni dalle ore 00:40 del 30 ottobre fino alle 22:40 del 2 novembre, il Delegato del Comune di Cerveteri ai Rapporti con Rfi nell’ottica di tutelare e garantire assistenza al mondo pendolare si è sin da subito attivato per conoscere il programma e collaborare alla massima assistenza dei pendolari.

“Sebbene Rfi garantirà la mobilità istituendo dei bus sostitutivi – ha dichiarato il Delegato ai Rapporti con Rfi Renato Galluso – è indubbio che anche i pendolari della nostra città subiranno comunque dei disagi, anche se le stazioni interessate ricadono nel Comune vicino. Le Stazioni di Ladispoli e Torre in Pietra sono frequentate da un numero altissimo di pendolari della nostra città, in particolar modo di quelli residenti a Valcanneto, Ceri, Borgo San Martino, I Terzi e molti anche di Cerveteri capoluogo.

Sentiti i vertici di Trenitalia, come sempre disponibili e pronti a fornire assistenza, personale addetto sarà presente alla Stazione per assistere l’utenza con tutte le informazioni possibili. Anche io, con il mio ruolo di Delegato, come faccio ogni mattina, sarò presente in Stazione per mettere al servizio dei cittadini tutte le mie conoscenze sia come ex dipendente delle Ferrovie, dove vi ho lavorato per una vita intera, sia come esponente dell’Amministrazione comunale di Cerveteri”.

“Cerveteri da sempre è una realtà che si caratterizza per un numero straordinario di pendolari – ha proseguito il Delegato Renato Galluso – dopo aver inaugurato la nostra nuova stazione nel luglio scorso, anche nel Comune vicino, Rfi sta procedendo con i lavori.

In quei giorni, sicuramente più difficili del normale, anche se due giornate sono festive, cercheremo anche noi da Cerveteri di fornire tutte le indicazioni necessarie affinché per tutti ci siano meno disagi possibili. Con l’occasione ci tengo a ringraziare l’Assessora ai Trasporti del Comune di Cerveteri Elena Gubetti per la fiducia e per il sostegno che quotidianamente fornisce al mio impegno da Delegato e per il lavoro che sempre svolge”.

La programmazione dei treni e degli autobus sostitutivi attivi, sarà disponibile a partire da domani, sabato 5 ottobre sul sistema di vendita.