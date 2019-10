L’estate è finita…gli incendi continuano nelle campagne di Ardea

Ardea – I campi e non solo, del Comune di Ardea, continuano a bruciare. E’ il caso del rogo di questo pomeriggio in Via delle Salzare, dove oltre a prendere fuoco la vegetazione di un canneto, le fiamme hanno raggiunto anche dei rifiuti abusivi tossici, quali intere lastre di eternit, quelle che si usavano una volta per la copertura dei tetti e dichiarate altamente cancerogene.

A domare le fiamme e per un intervento di bonifica dei luoghi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia, la Protezione Civile Airone di Ardea e Gamma 13 di Pomezia.

(IL Faro online)