Nuovo Ponte della Scafa, Coronas: “Doppia mozione in Comune e alla Regione”

Fiumicino – Una doppia mozione, presentata al Comune di Fiumicino da Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, e alla Regione Lazio dal consigliere regionale Giuseppe Emanuele Cangemi.

Motivo dell’interrogazione urgente a risposta scritta, chiarimenti sui lavori di realizzazione del nuovo Ponte della Scafa, non ancora avviati, benché siano stati già appaltati, il cui inizio era stato previsto per il mese di luglio del corrente anno; se, una volta ultimati i lavori di realizzazione del nuovo Ponte della Scafa (stimati in circa 15 mesi), il vecchio ponte resterà ancora in esercizio, e con quale eventuale destinazione, ovvero sarà abbattuto; se durante la costruzione del nuovo Ponte siano previsti degli interventi volti a garantire ai cittadini di Fiumicino quei servizi, attualmente forniti dalle strutture ricadenti nel quartiere di Ostia (PS e Vigili del Fuoco), che durante i lavori potranno subire dei notevoli ritardi”.

“Il Ponte della Scafa e il Viadotto dell’Aeroporto costituiscono un importante collegamento viario tra Ostia e il Comune di Fiumicino, interessate quotidianamente da un considerevole flusso veicolare – viene spiegato nel documento -. Le due infrastrutture necessitano di interventi strutturali importanti e indifferibili, ma ad oggi, i lavori del nuovo ponte, benché siano stati già appaltati, non sono ancora iniziati“.

(Il Faro online)