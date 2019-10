“Parcheggi Rosa”, a Nettuno soste riservate alle donne incinte e alle neomamme

Nettuno – Parte nel Comune di Nettuno, in via sperimentale, l’iniziativa “Parcheggi Rosa”. Su proposta dell’Assessore del Comune di Nettuno Ilaria Coppola, la commissione Bilancio che si è riunita oggi, ha deciso di promuovere questo progetto di mobilità solidale “C’è un posto rosa, un parcheggio per amico”.

In punti strategici della città e nei luoghi più frequentati dalle donne in dolce attesa e dalle neo mamme, verranno realizzati con apposita segnaletica verticale e orizzontale, 24 parcheggi rosa che potranno essere utilizzati dalle donne in stato di gravidanza e dalle mamme con bambini fino all’anno di età.

I parcheggi saranno dislocati nei pressi di strutture ambulatoriale, istituzionali e nei luoghi di fornitura di servizi. Le residenti nel comune di Nettuno potranno richiedere, con apposita modulistica che sarà possibile scaricare dal sito istituzionale dell’Ente o essere ritirato all’Ufficio Relazione con il Pubblico, il rilascio del contrassegno per la sosta nei “parcheggi rosa” che dovrà essere applicato sul cruscotto della vettura.

Le donne in stato di gravidanza e le neo mamme con questo contrassegno saranno esentate dal pagamento del ticket nelle strisce blu.

