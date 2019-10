Rugby Anzio Club, nel week end riparte la stagione agonistica

Anzio – Con l’esordio in campionato delle formazioni Under 14 e Under 18 ricomincia ufficialmente la stagione agonistica del Rugby Anzio Club, che si presenta ai nastri di partenza con molte ambizioni.

Domenica la rappresentativa Under 18, al campo Marconi di Anzio Colonia con inizio alle ore 12, incontrerà i pari età della Unione Capitolina 2 nella prima giornata del campionato nazionale che propone per i ragazzi di mister Matteo Mangili un girone impegnativo. I primi a scendere in campo contro il Cisterna sabato alle 17 al Tre Fontane di Roma saranno però quelli dell’Under 14, alla prima esperienza nella partnership con la Nuova Rugby Roma.

“Per le formazioni Under 14 e Under 16 questa partnership rappresenta un’occasione di grande spessore, i riscontri che abbiamo avuto dallo staff tecnico della formazione capitolina sono estremamente positivi. I nostri ragazzi stanno dimostrando di essere al pari degli altri – ci dice il presidente del Rugby Anzio Club, Simone Petraccini – il che dimostra che il lavoro che abbiamo svolto negli anni e che continuiamo a portare avanti si è rilevato qualitativo. Lo sottolinea il fatto che si stanno ben comportando in un contesto dove il livello è inevitabilmente più alto”.

Quello del settore giovanile è sempre stato un grande punto di forza della Rac, tanto che a metà settembre l’Open Day si è rivelato un grande successo di partecipazione.

“Già prima che iniziassero ufficialmente gli allenamenti congiunti, alle 16, c’erano moltissime persone nuove in campo, desiderose di cimentarsi nello splendido sport della palla ovale – continua Petraccini – il segnale è stato percepito considerato che ormai siamo affermati come una società che lavora moltissimo sulla formazione dei ragazzi, in campo ma anche fuori dal campo. Rappresentiamo un ambiente sano dove praticare sport”. D’altro canto uno degli slogan di maggior successo della società anziate è proprio “Cresciamo Uomini”.

E sulla scorta del successo dell’Open Day, la formula di una settimana di prova gratuita si protrarrà per tutto l’anno. Basterà presentarsi al campo Marconi di Anzio Colonia nelle giornate ogni martedì, giovedì e venerdì a partire dalle 17 per essere inseriti nella categoria di appartenenza (dall’Under 6 all’Under 18) e iniziare con il rugby.

Tra l’altro, la Rugby Anzio Club ha anche aderito al bando “T&T Sport & Music Network Lazio“, e sarà una delle società sportive della regione che oltre 2.500 bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 15 anni potranno scegliere per praticare attività sportiva in formula completamente gratuita. La condizione è che i genitori dovranno dimostrare di avere un Isee famigliare pari o inferiore a 9.360 euro, in questo modo potranno richiedere il rilascio del voucher da 500 euro spendibile presso gli esercizi sportivi e musicali aderenti al network. Nel caso del Rugby Anzio, la cifra suddetta andrà a coprire in formula totalmente gratuita l’iscrizione per l’annata agonistica ed il kit tecnico. Per qualsiasi informazione si può contattare il numero 347/3227559.

La settimana prossima andranno ancora in campo le formazioni Under 14 e 18, mentre l’esordio del Primo Xv (che sta proseguendo la sua preparazione al campionato nazionale di serie C1) è fissato per il 20 ottobre in trasferta a Colleferro.

Foto : Rugby Anzio Club Facebook

(Il Faro on line)