Sagra della Seppia, tre giorni di specialità: ecco il programma

Ostia – Come i pescatori ben sanno, il mese di ottobre e quello di aprile sono segnati dal cosiddetto “passo” delle seppie, pregiatissimi molluschi dei quali è ricco il mare del litorale romano. Ecco dunque come nasce la Sagra della Seppia che celebrerà la sua seconda edizione dall’11 al 13 ottobre.

IL MENU’

Come per il 2018, anche quest’anno la sede della sagra è quella piacevole e ben organizzata del Camping Roma Capitol di via di Castelfusano a Ostia Antica. E’ sugli accoglienti tavoli dell’area degustazioneche verranno servite le gustose specialità preparate dagli chef dell’associazione Ostiaristora, promotrice della Sagra della Seppia. Quintali di seppie appena pescate saranno servite in deliziose portate: in insalata con carote, sedano e arancia, negli gnocchi con cozze e pomodorini confit, con i piselli oppure in frittura mista con verdure accompagnate da chips di patate.

Il bello è che partecipare alla Sagra della Seppia non sarà solo degustare i piatti ma anche conoscerne i segreti della preparazione, grazie alla cuoca di famiglia Antonia Tripodi che ogni giorno, intorno alle 18,30, spiegherà le ricette con questo calendario: venerdì 11 gli gnocchi con le seppie, sabato 12 la frittura di seppie e domenica 13 le seppie con i piselli.

Soddisfazione ed emozione già trapelano dagli organizzatori. “Siamo pronti per questa nuova edizione della sagra – dichiara Sergio Comandè, presidente di Ostiaristora – Il primo anno è stato un grande successo con oltre 20mila persone, per il 2019 contiamo di superarci. Eventi come la sagra e l’educational aiutano il territorio ad avere visibilità e a rilanciarsi. Ci auguriamo che ne nascano molti altri: Ostia e il Litorale hanno bisogno di nuove iniziative“.

LA PROMOZIONE TURISTICA

La Sagra della Seppia vivrà anche un aspetto legato alla promozione turistica. Reduci dal successo dell’educational condotto a novembre 2018 con quattro tour operator russi, quest’anno gli organizzatori della Sagra della Seppia si ripetono ospitando tour operator dell’Albania, della Norvegia e dell’Ucraina. A partire dal 10 ottobre gli operatori turistici stranieri saranno ospiti di Ostiaristora e della sagra per conoscere le bellezze patrimonio del litorale romano oltre che per degustare le specialità marinare tipiche. A questa iniziativa si unisce anche la valorizzazione del percorso cicloturistico lungo il Tevere, il cosiddetto Sentiero Pasolini, che si ricongiunge con la pista ciclabile di via di Castelfusano per raggiungere il Camping Roma Capitol.

IL PROGRAMMA

L’evento sarà accompagnato da un ricco programma di dibattiti divulgativi e da spettacoli serali. Eccone il dettaglio.

Venerdì 11 ottobre – Ore 17:00 Filippo Fratini, biologo marino: la seppia e i suoi segreti. Sven Otto Scheen: i sentieri ciclabili sugli argini del Tevere. Matteo Signori, Membro della Commissione della Riserva Statale del Litorale Romano e Piero Labadia, storico: l’Ambiente della Riserva e i suoi Beni Culturali. Modera Aldo Marinelli de “La mia Ostia”. Show cooking della chef Antonia Tripodi. Ore 19:00 Concerto Rock and Blues – I black and White. Ore 20:30 Concerto California Oro.

Sabato 12 ottobre – Ore 17.00 Andrea Bonifazi, biologo marino: la vera “barriera corallina” a Ostia. Ilaria Falconi, scienze ambientali: l’erosione costiera a Ostia. Marco Volante, responsabile affari istituzionali Lega Consumatori Regione Lazio: “La sostenibilità alimentare e la responsabilità del consumatore: la filiera ittica”. Modera Aldo Marinelli de “La mia Ostia”. Show cooking della chef Antonia Tripodi. Ore 19:00 Balli Country. Ore 20:00 Concerto Rock Anonymous Band. Ore 21:00 Spettacolo cabaret I gemelli di Guidonia. Ore 22:00 Balli Country.

Domenica 13 ottobre – Ore 17:30 Paolo Bonucci, Ostiainbici: la mobilità nel X Municipio. Lisa Stanzani, Aps Sotto al mare: i delfini di Ostia. Modera Aldo Marinelli de “La mia Ostia”. Show cooking della chef Antonia Tripodi. Ore 19:00 Concerto Blascomodo (cover Vasco Rossi). Ore 20:30 Concerto Rock Wildsidey.

L’ingresso è libero e gratuito. Tutti i giorni attività per i bambini sui campi sportivi del Camping Roma Capitol.