Alzheimer, a Ladispoli pubblicato un bando per l’assistenza domiciliare indiretta

Ladispoli – “L’Amministrazione comunale informa che è stato emesso un avviso pubblico per interventi di assistenza domiciliare integrata indiretta, rivolti a persone malate di alzheimer”.

Lo dichiara, in una nota, Lucia Cordeschi, assessore alle Politiche sociali del comune di Ladispoli.

“Le azioni finanziate – spiega – sono: assistenza indiretta anche presso centri diurni per malati di Alzheimer, letti di sollievo ovvero ricovero temporaneo, ‘Caffè alzheimer’ intesi come luoghi dove i pazienti e i loro familiari possono stare in compagnia di volontari in un ambiente accogliente”.

“Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre il 14 ottobre 2019 sull’apposita modulistica, presso l’ufficio protocollo del comune di residenza”, conclude Cordeschi.

(Il Faro online)