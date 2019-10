Anzio, al via i lavori di asfaltatura: ecco le strade chiuse al traffico

Anzio – Da lunedì 7 ottobre 2019, con la chiusura al traffico, per diversi giorni, da via Aldobrandini, inizieranno i lavori per la realizzazione delle nuove condotte acque nere, bianche e per il nuovo manto stradale.

Il tratto di via Aldobrandini, compreso tra angolo via Matteotti e angolo via Ambrosini (lato centro cittadino), sarà chiuso alla circolazione stradale e pedonale.

Via Ambrosini, arteria fondamentale per chi si reca all’Istituto scolastico Anzio I e presso gli uffici comunali di villa Sarsina, sarà ovviamente accessibile ai veicoli provenienti dalla rotatoria di via Roma.

La circolazione stradale, tra la rotatoria di via Roma e via Ambrosini, sarà limitata alla popolazione scolastica ed ai residenti delle zone interessate dall’apertura del cantiere.

“Si tratta di un intervento molto delicato, eseguito dalla società Acqualatina, in collaborazione con il Comune, finalizzato a risolvere una seria problematica alle condotte del centro storico”, afferma l’assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Ranucci .

“Insieme alla Polizia Locale – conclude – lavoreremo per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, stradale e pedonale, con l’obiettivo di ultimare i lavori nel più breve tempo possibile”.

