Anzio, refezione scolastica: riaperte le iscrizioni online

Anzio – “Il Comune di Anzio ha riaperto i termini per le iscrizioni online, sul portale Key Ref, al servizio di refezione scolastica, iniziato lo scorso 1 ottobre. Per usufruire della mensa è vincolante mettersi in regola ed essere regolarmente iscritti“. Lo comunica l’assessore alla Cultura e Pubblica istruzione del Comune di Anzio, Laura Nolfi, in riferimento all’importante servizio a domanda individuale.

“L’Amministrazione, con l’approvazione del nuovo regolamento del servizio, – ribadisce l’assessore Nolfi – ha messo in campo ogni misura utile ad arginare il fenomeno delle morosità pregresse, ma anche per agevolare le famiglie: il costo del pasto, a tariffa piena, per i residenti e non residenti, è tra i più bassi in Italia (euro 2,54); sono previste agevolazioni tariffarie per i residenti con redditi Isee certificati inferiori ad euro 5.800, il sistema di contabilizzazione è legato al numero dei pasti effettivamente consumati. Infine l’art. 24 del Regolamento prevede, per situazioni debitorie particolarmente elevate, la possibilità di rimettersi in regola tramite la rateizzazione dei pagamenti“.

Le modalità di iscrizione sono illustrate sul portale e richiedono pochi semplici passaggi (clicca qui).

(Il Faro online)