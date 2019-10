Atletico Terme Fiuggi, Moriconi “Gioco per la mia città: voglio il massimo”

Fiuggi – Qualità, esperienza e tanto cuore. Pierluigi Moriconi ha abbracciato il progetto Atletico con tantissimo entusiasmo, dopo aver vinto con il Palestrina i play off che hanno riportato il club arancioverde in Eccellenza.

Mentalità vincente quella che ha sempre contraddistinto l’esterno ora in forza al club di Fiuggi, a segno in Coppa Italia e con tanta voglia di continuare a far bene. “Vedendo la qualità dei giocatori in rosa è impensabile che questa squadra abbia soltanto due punti. Domenica abbiamo giocato bene per circa un’ora, poi preso il secondo gol siamo usciti dal campo. Le partite durano 90′ e noi dobbiamo imparare ad essere bravi in tutta la durata del match. In quell’occasione contro, a Porto Sant’Elpidio, abbiamo avuto anche diverse occasioni per raddoppiare, poi qualcosa non è andato come dovuto e si è spenta la luce. In settimana ci impegniamo e lavoriamo bene, siamo un gruppo affiatato: a quanto pare non basta”.

Sei uno dei pochi ad essere andato a segno: come ti spieghi i così pochi gol?

“Adesso il problema principale è riuscire a vincere, ai gol poi ci penseremo. Nella gara contro il Portici (Coppa Italia) lo avevamo trovato, ma non è servito, perché anche in quel caso abbiamo sciupato troppo e poi non siamo stati costanti durante tutto il match. Per quanto visto non meritavamo di uscire, ma ormai è andata e dobbiamo pensare alla prossima”.

Prossima rappresentata dal Montegiorgio, che gara sarà?

“Occupano le prime posizioni e quindi stanno andando bene, quindi sarà una gara difficile. Per noi ci sarà il rientro di Luca Locci a pieni giri e questo potrebbe darci una grandissima mano, anche in termini di mentalità. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Io sono di qui, giocare per la mia città mi fa dare quel qualcosa in più in campo e poter vedere la mia gente esultare è un qualcosa di straordinario che spero possa accadere davvero presto”.

(Il Faro on line)