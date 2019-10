Coppa del Mediterraneo, 3 ori per Jennifer Lombardo nei pesi azzurri

San Marino – Si chiude la prima giornata di gare alla Coppa del Mediterraneo in corso a San Marino, fino alla giornata di oggi sabato 5 ottobre. Una giornata in chiaro scuro per l’Italia che ha visto 4 atlete salire sul podio e due atleti andare fuori gara.

La prima a salire in pedana, nella categoria 49 kg, è stata Giorgia Russo, reduce da un Mondiale in Thailandia andato non secondo le aspettative. A San Marino invece l’atleta dell’Esercito trova il riscatto conquistando il bronzo di slancio: dopo i 69 kg di strappo, trova i 95 di slancio, per un totale di 164 kg. Dopo la Russo è un’altra palermitana a salire in pedana, questa volta nella categoria 55 kg: si tratta di Jennifer Lombardo che, sotto i riflettori di San Marino, conquista tre medaglie d’oro, migliorando i risultati ottenuti al Mondiale: 86 kg di strappo, 108 di slancio, per un totale di 194 kg, nuovo primato italiano!

Male invece per gli Azzurri in gara: Mirco Scarantino, impegnato nella categoria 61 kg, e Salvatore Esposito, nella 73 kg, sono entrambi andati fuori gara a seguito di tre prove errate nello strappo.

Fanno tornare il sorriso poi le ultime due Azzurre in gara, Grazia Alemanno e Giorgia Bordignon. La prima, atleta del CS Esercito, impegnata nella categoria 59 kg, migliora tutti i suoi personali e tutti i record italiani, alzando l’asticella anche rispetto al Mondiale di Pattaya. Per lei 94 kg di strappo, 110 di slancio, per un totale di 204 kg, risultati che le valgono un argento e due bronzi!

Chiude la giornata Giorgia Bordignon, che conquista ben 3 medaglie d’argento. L’Atleta delle Fiamme Azzurre sale per tre volte sul secondo gradino del podio, confermando tutti i kg fatti pochi giorni fa in Thailandia: 101 di strappo, 120 di slancio, per un totale di 221 kg.

Oggi seconda e ultima giornata di gare. Per l’Italia saliranno in pedana: Giulia Miserendino, nella categoria 71 kg, alle ore 12.00. Matteo Curcuruto, nella categoria 96 kg, impegnato alle ore 9.00.

