Fiamme Oro Rugby, derby di ritorno per conquistare la semifinale di Coppa

Roma – Prima partita della stagione sul sintetico di Ponte Galeria per il XV della Polizia di Stato che, oggi pomeriggio alle 15, ospiterà la SS Lazio Rugby 1927, in occasione del derby di ritorno della Coppa Italia 2019/20.

All’andata furono i Cremisi ad imporsi 21 a 27, con un importantissimo 5 a 1 che consente alla squadra allenata da Gianluca Guidi di partire avvantaggiata nella conquista della posta in palio: l’approdo alla semifinale della competizione, così come conferma il coach delle Fiamme: «Il nostro obiettivo è quello di staccare il biglietto per la semifinale di Coppa Italia, inutile nasconderlo. Al contempo, però, siamo consapevoli che domani i nostri avversari, come da tradizione, ce la metteranno tutta per renderci la vita difficile, così come accaduto nel match di andata. Ma è proprio dai momenti più positivi di quella partita che dobbiamo ripartire, quelli in cui abbiamo mostrato la nostra identità e, durante i quali, abbiamo dimostrato di essere una squadra solida soprattutto nella mentalità».

Saranno molti i cambi in formazione, rispetto al match di andata: in prima linea spazio al terzetto formato da Niccolò Zago, Amar Kudin e Matteo Nocera; in seconda ci saranno Davide Fragnito e Cristian Stojan, mentre in terza scenderanno in campo Andrea Chianucci, Matteo Cornelli e il capitano, Filippo Cristiano; esordio a mediano di mischia per Alessandro Fusco, con Filippo Di Marco a 10; i due centri saranno Matteo Gabbianelli e Roberto Quartaroli, mentre il triangolo allargato sarà composto da Alessio Guardiano, Michael Mba e Giovanni D’Onofrio. In panchina siederanno Niccolò Taddia, Stefano Iovenitti, Alessandro Vannozzi, Ugo D’Onofrio, Andrea De Marchi, Andrea Faccenna, Lorenzo Masato e Sean Valsecchi.

Kick-off previsto per le 15. Ad arbitrare l’incontro sarà il romano Emanuele Tomò, coadiuvato dai due assistenti, D’Elia e Taggi, e dal quarto uomo Cerolini.

La probabile formazione

D’Onofrio G.; Mba, Quartaroli, Gabbianelli, Guardiano; Di Marco, Fusco; Cornelli, Cristiano (cap.), Chianucci; Stojan, Fragnito; Nocera, Kudin, Zago

A disposizione: Taddia, Iovenitti, Vannozzi, D’Onofrio U., De Marchi, Faccenna, Masato, Valsecchi.

Foto : Fiamme Oro Rugby

(Il Faro on line)