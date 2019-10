Incidente mortale all’Eur, vittima un 21enne

Roma – A 21 anni è morto a causa di un incidente stradale all’Eur. La tragedia è avvenuta poco dopo l’una e 30 di notte di sabato 5 ottobre 2019.

Il dramma è accaduto su via Cristoforo Colombo. Secondo la ricostruzione delle forze di polizia, cinque ragazzi, tutti tra i 20 e i 22 anni, a bordo di una Chevrolet Matiz, per cause ancora da accertare si sono ribaltati con la vettura. A bordo tre donne e due uomini.

La vittima sembra stesse sul sedile posteriore. Gli altri occupanti dell’auto hanno riportato solo qualche ferita.