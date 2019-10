Le Gelaterie artigianali di Fiumicino: dove gustare un gelato indimenticabile

di ILARIA CASTODEI

Cucina e Sapori – L’estate sta finendo? Non per il gelato! Anche se siamo ufficialmente in autunno ancora si riesce a godere degli ultimi sgoccioli d’estate o meglio le ultime tiepide giornate che a fatica giungono a temperature accettabili da concedersi una giornata al mare. E anche se il gelato è un prodotto che ormai si gusta tutto l’anno sfruttiamo questo periodo per indicare dove è possibile apprezzarlo nel classico cono o in coppetta trovandosi in ognuno dei tanti quartieri di Fiumicino.

Bar della Darsena: ad Isola Sacra per provare il gelato d’autore

Vincenzo Lenci non mente mai e le sue creazioni sono ineguagliabili. Reduce dal festival del gelato Sherbeth a Catania con il suo squisito gusto zabaione, Lenci è maestro gelatiere con una invidiabile esperienza alle spalle. Un gelato d’autore il suo con dei sapori tutti da scoprire. Pluripremiato Lenci è sempre impegnato nella continua sperimentazione; propone il suo gelato gourmet nei vari concorsi nazionali ed internazioni, arrivando ad essere il secondo gelato più buono d’europa con il gusto “About…Strawberry and red pepper”. E poi la simpatia e la passione di Vincenzo la dicono lunga sul suo lavoro.

Assolutamente da assaggiare la sua proposta di apertivo gelato gourmet, con i gusti cacio e pepe, tuorlo d’uovo con bacon, mango con pomodorini datterini, pistacchio con pomodori secchi e fragola e peperone con fave di cacao. Tutte delizie da abbinare ad una buona bollicina. Degno di nota è il gusto “crema de nonna” che rimanda alle vere merende preparate dalla nonna con la crema pasticcera e scorza di limone, un vero tuffo nei ricordi più belli dell’infanzia. Il Bar della Darsena è in viale Traiano, 133, in Darsena.

Polo Nord: a Fiumicino (paese) il modo naturale di fare il gelato

Con la nuovissima sede in via di Torre Clementina, 104 a Fiumicino questa gelateria non può mancare nelle tappe di assaggi di gelato. Molto rinomata, un gelato gustoso e cremoso, naturale come viene definito qui; non a caso si trova sempre la fila fuori dalla porta, e la fila si sa, incuriosisce ed è indice di bontà per un gelato da provare subito. Tante recensioni positive per un prodotto veramente curato e di qualità creato con delle ottime materie prime scelte con attenzione. Da assaggiare il loro pezzo forte, la mousse gelato di zabaione di Luca Destasio, gelatiere proprietario, una vera delizia del palato.

Buonissimi tutti i gusti originali, con menzione particolare per il caramello salato e il pistacchio. I gusti di frutta poi freschissimi e delicati. Lungimirante ed insolita la proposta del “gelato del giorno” e il “consiglio del gelatiere” che variano di volta in volta. Abbondanti porzioni per un prezzo che paragonato alla quantità al kg è onestissimo. Al banco gentilezza e cortesia contraddistingue un buon operato e servizio. Polo nord è un locale moderno e pulito consigliato dopo, prima e durante una bella camminata sul lungomare. Da considerare anche l’offerta di gelato senza glutine e alcuni gusti vegani.

‘A Zagara: un tuffo nella gustosa Sicilia passeggiando sul molo di Fiumicino

Una piacevole sorpresa! Questa piccola e deliziosa gelateria si trova in una traversa che costeggia il Tevere e va provata assolutamente. Un “omaggio alla Sicilia”, così viene definita, dove si può trovare tutta l’essenza dell’isola in un meraviglioso gusto pistacchio o l’innovativo e fresco gusto cassata siciliana e perché no, la golosissima nutella. Questi i sapori assolutamente da non perdere come la vasta scelta di creme e frutta presenti. Gusti eccezionali e originali senza spendere una fortuna.

Simpatia e gentilezza poi contraddistinguono i proprietari di questo esercizio, Paolo Scaduto e la sua famiglia lavorano sempre celebrando la passione per la loro regione dando un’impronta originale e indelebile a questa gelateria. Ottime le materie prime, scelte meticolosamente, per un livello paragonabile alle più rinomate pasticcerie siciliane, apprezzatissimo quindi anche dai siciliani doc. Nella pasticceria accanto i mitici cannoli vengono preparati al momento, semplicemente sublimi. Uno splendido passaggio nella bella Sicilia in via della Pesca, 2/4.

Gelateria Antico borgo: all’ombra del castello di San Giorgio a Maccarese

Piccolo locale, grande qualità e gusto! E’ la descrizione di questa nuova gelateria che va a completare il già rinomato Bar Centrale di Via Pastori, 16 a Maccarese in un progetto di rivalutazione del territorio. Con uno sfondo come quello del castello e l’area pedonale dove potersi fermare comodamente seduti ai tavoli in tutta sicurezza (anche per i bambini) la gelateria Antico Borgo esprime tutta la sua accoglienza e il piacere di gustarsi un ottimo gelato. Da poco restaurato, il locale anche se piccolo, offre un fornito e variegato espositore di gelati prodotti da un rinomato laboratorio artigianale ubicato sul territorio.

Dalle tradizionali creme e i vari frutti si passa anche ai gusti originali come la pinolata oppure ricotta e pere, mentre hanno conquistato subito i più giovani il gusto duplo (biscotto, nocciole e cioccolato), il kinder (riso soffiato, cioccolato e crema di latte) e il simpatico quanto delizioso whatsapp (cioccolato bianco e pistacchio) Da menzionare anche i diversi gelati gluten-free. Le famiglie Volponi e Bottan che gestiscono i due locali garantiscono un prodotto di qualità e di estrema piacevolezza. La curiosità va soddisfatta.

Il Pevero ad Aranova, unica per quantità e… qualità!

Fortunata Aranova! perchè l’unica gelateria del quartiere, in via Michere Rosi, 79/f, è anche meritevole di lode per qualità e professionalità. Come non andarci allora; già meta d’incontro di tanti giovani e famiglie del luogo il Pevero offre un gelato di una bontà che si percepisce subito al palato; il livello delle materie prime è eccellente per un prodotto artigianale senza additivi o ingredienti chimici.

Il personale è sempre sorridente e disponibile in un locale accogliente e informale con tavoli anche all’esterno per l’estate ed un’invitante vetrina. Da provare senz’altro l’ originalissimo gusto birra e poi cannella e zenzero, limone e basilico e fichi secchi e noci. Degno di nota anche il gelato senza latte per gli intolleranti al lattosio e il rinomato gusto “il pevero” composto da cioccolato bianco, pistacchio e creme caramel. Tappa obbligata!

A spasso per Parco Leonardo gustando … Il Gelato

Eredità del noto gelatiere romano Claudio Torcè questa bella gelateria nel cuore del centro commerciale di Parco Leonardo (primo piano, di fronte a Scarpe&Scarpe) ha cambiato gestione continuando però la tradizione del buon gelato artigianale senza conservanti, coloranti e preparati industriali.

Consigliato l’assaggio nelle pause dallo shopping per rinfrescarsi e ristorarsi con un buon prodotto genuino e gustoso. Originalissimo il gusto Oreo per i più piccoli e ricotta, cointrau e arancia per i più grandi. Riuscitissimi gli abbinamenti mascarpone e caffè e zabaione al marsala. Il Gelato si trova in via Bramante, 31/65. Non si può mancare!

Gelateria Biolèe: ritorna il gelato a Fregene

Anche se una catena in franchising, preme dire che Biolèe produce dei gelati buonissimi; una produzione artigianale veramente valida. Distribuita su territorio nazionale e internazionale ha aperto da qualche anno anche a Fregene con ottimi riscontri. E’ la gelateria più in voga della cittadina, un moderno e fresco locale per una cortesia e professionalità sperimentata. Presenta vari gusti gelato veramente cremosissimi: da assaggiare il meraviglioso pistacchio e la cioccolata fondente, due veri cavalli di battaglia. Biolèe Gelateria è in viale Castellammare, 62.

San Crispino sbarca all’Aeroporto Leonardo da Vinci

Il gelato di San Crispino non ha bisogno certo di orazione ed elogio. La storica gelateria di Roma è sbarcata all’aeroporto di Fiumicino, che a tutti gli effetti è un quartiere (internazionale) della città. E quale idea migliore in attesa di partire o appena scesi da un aereo rinfrescarsi e deliziarsi con un ottimo gelato artigianale. Consigliata la tappa “al volo”.

(Il Faro online)