Lega Formia: “Le nostre strutture sportive abbandonate dalla maggioranza”

Formia – Il gruppo consiliare della Lega Formia, composto rispettivamente da Antonio Di Rocco e Nicola Riccardelli – interviene sullo stato in cui versano alcune delle strutture sportive locali, lasciate in stato di abbandono, a partire dall’ondata di maltempo che colpì la città il 24 febbraio scorso.

Prima fra tutte, tra le strutture abbandonate c’è quella del campetto polivalente di Maranola. Tanto che dalla Lega sottolineano: “Il 24 Febbraio 2019 è stato il giorno in cui il maltempo ha lasciato i segni del suo passaggio sulla struttura sportiva coperta in località Fontana a Maranola, lasciandola parzialmente priva della copertura e pertanto in balia della pioggia, interessando soprattutto il parquet con ulteriori danni.

Sono trascorsi otto lunghi mesi, più volte abbiamo sollecitato un intervento rapido, chiesto la convocazione della commissione Lavori Pubblici, per evidenziare che, oltre ai problemi di deterioramento, non era possibile privare società sportive, scuole, giovani atleti, di una struttura così strategica, mettendo in discussione il normale svolgimento delle attività sportive agonistiche.”

E, ancora, dalla Lega fanno sapere: “Avevamo confidato che, durante la stagione estiva, si fossero programmati gli interventi necessari al ripristino della funzionalità, in modo da poter affrontare a settembre, l’inizio della stagione agonistica in tempo, senza problemi per le società che devono fare le iscrizioni ai vari campionati.”

Opere che, però, poi, in realtà non sono mai partite, tanto da spingere la Lega ad andare all’attacco: “Al di là di ogni comprensibile ritardo burocratico, non è giustificabile l’indifferenza di questa maggioranza davanti ad un problema che doveva assumere il carattere della straordinarietà, dell’immediatezza e del fare quotidiano, con le risposte dell’efficacia e dell’efficienza.”

Al contrario, proseguono dalla Lega, “registriamo solo assenza di programmazione, lontananza dalle esigenze e dalle criticità che collassano la città ogni giorno, mettendo in difficoltà tutti i settori del tessuto sociale che questa comunità rappresenta.”

Certo è, concludono dalla Lega, che, oltre al campetto polivalente di Maranola, nemmeno le altre strutture cittadine se la passano poi tanto meglio: “Non c’è una visione di città sportiva che possa crescere, non vi è l’attenzione a salvaguardare il patrimonio delle strutture e degli spazi sportivi esistenti, basta pensare che oltre alle problematiche dello stadio e del campetto polivalente, vi sono i campetti di Trivio, di Scacciagalline, della Villa Comunale di Maranola, di Gianola e Penitro, senza dimenticare dello stadio di Castellonorato, impianto lasciato nel degrado più totale.”