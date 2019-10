A Ladispoli grande successo per il corso teorico-pratico sulle manovre di disostruzione delle vie aeree

Ladispoli . Grande successo per il corso teorico-pratico gratuito sulle manovre di disostruzione delle vie aeree tenuto sabato 5 ottobre 2019 dal “Nucleo subacqueo Cerveteri” in qualità di Centro di formazione accreditato Ares 118, presso la biblioteca comunale di Ladispoli.

Il gruppo di istruttori e formatori, capitanati dal fondatore del nucleo Fabrizio Pierantozzi, hanno svolto un importante corso sulle principali manovre salvavita per la disostruzione delle vie aeree applicate su adulto, pediatrico e lattante.

Lo scopo di questo evento è stato insegnare delle semplici ma importantissime manovre salvavita che possono fare la vera differenza in caso di emergenza. Il corso è stato rivolto a tutta la popolazione, in particolare una sentita partecipazione da parte di genitori, nonni, insegnanti, giovani educatori, a cui è stata data l’opportunità di mettere in atto simulazioni realistiche delle manovre di disostruzione insegnate nella prima parte teorica.

Al termine dell’evento sono stati rilasciati a tutti i partecipanti degli attestati di partecipazione ufficiale al corso.

Essendo un tema molto sentito ed altrettanto importante, questo evento fa parte di un progetto che ha lo scopo di formare il maggior numero di persone possibili.

A breve ci saranno numerose altre edizioni sul territorio di Ladispoli, Cerveteri e litorale, previste anche per scuole e giovani ragazzi.

Per domande ed informazioni è possibile rivolgersi al team di istruttori qualificati attraverso la pagina ufficiale del Nucleo subacqueo Cerveteri.