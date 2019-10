Civitavecchia, nasce la federazione consiliare tra FdI, Lista Grasso La Svolta e Gruppo misto

Civitavecchia – I consiglieri comunali di FdI, Lista Grasso La Svolta e Daniele Perello del Gruppo Misto daranno vita ad una federazione consiliare.

I 4 consiglieri comunali, nell’ambito del programma della coalizione guidata dal sindaco Ernesto Tedesco, hanno fissato un percorso comune sulle priorità da affrontare nell’amministrazione della città, ritenendo necessaria una azione più incisiva sulle posizioni da assumere e le scelte da compiere in particolare su questioni che spaziano dal futuro del Polo energetico, alle decisioni sul fondo immobiliare, la gestione della società partecipata e dei servizi pubblici locali, i rapporti con l’Adsp ed il porto, i rifiuti, le azioni da mettere in campo per lo sviluppo, senza tralasciare gli altri temi più rilevanti, a partire da sociale, attenzione alla disabilità, mobilità, turismo, cultura e sport.

La scelta di formalizzare il patto federativo tra i tre gruppi, che rimarranno distinti ma agiranno coordinandosi tra loro, si colloca nell’ambito di una strada già tracciata prima ancora della campagna elettorale quando in particolare FdI e La Svolta sottoscrissero un programma comune per la candidatura a sindaco di Massimiliano Grasso.

Programma poi in gran parte mutuato dalla “Squadra del Fare” nell’ambito dell’accordo che ha portato alla candidatura a sindaco di Ernesto Tedesco, con Grasso vice sindaco.

“Siamo convinti – dichiarano Fabiana Attig, Simona Galizia, Roberta Morbidelli e Daniele Perello – che questa federazione possa dare ulteriore impulso a tutta la maggioranza nella realizzazione del programma e nel coadiuvare il sindaco Ernesto Tedesco nell’azione di cambiamento già cominciata e per la quale il primo cittadino ha il nostro sostegno e la nostra piena fiducia”.