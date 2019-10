Fregene, “Vivi meglio”: al via la campagna di sensibilizzazione della Pro Loco

Fiumicino – La Pro Loco di Fregene e Maccarese intende avviare una campagna di promozione ambientale e sociale, che chiameremo “Vivi meglio!“

La campagna è tesa a raccogliere i cittadini del nostro territorio attorno a piccoli e, a volte, grandi problemi che potrebbero essere risolti con la collaborazione di tutti o, comunque, dei più volenterosi.

Spesso il comportamento non proprio civile è determinato dalla pigrizia, dalla incuria, dalla scarsa conoscenza delle regole e del buon senso. Vogliamo che la Pro Loco agisca come un “memo” quando i comportamenti delle persone non sono proprio adeguati.

Gli argomenti su cui si intende per il momento sensibilizzare l’opinione pubblica sono:

Parcheggio delle automobili sui marciapiedi

Piantumazione e cura delle essenze arbustive dei marciapiedi

Pulizia e decoro del fronte stradale delle case e dei condomini

Diminuzione del rumore prodotto dalle auto, dagli apparecchi TV e dei cani

Le auto parcheggiate sui marciapiedi impediscono il passaggio delle carrozzine dei disabili e dei bambini che sono costretti ad invadere la strada con grave rischio per loro e per i mezzi che devono passare; inoltre sui marciapiedi ci sono chiusini, pozzetti che non sono resistenti al peso delle automobili per cui spesso si rompono creando situazioni di grande pericolo per i pedoni.

Lo stesso discorso di pericolo esiste quando la piantumazione di arbusti (quasi sempre oleandri) viene fatta sui marciapiedi. Sappiamo che spesso la piantumazione viene fatta per abbellire la via, ma è illegale, soprattutto nei casi in cui l’accrescimento delle piante impedisce letteralmente il passaggio non solo delle carrozzine ma anche dei pedoni, costretti quindi a camminare nella carreggiata. Il buon senso suggerisce che tali piante siano almeno potate in modo di permettere il passaggio agli aventi diritto.

Se ogni frontista si prendesse il compito di tenere pulito e decoroso il proprio fronte stradale potremmo fare un gran passo verso una località piacevole e non degradata.

Nel periodo estivo, quando si aprono le finestre e si tende a stare fuori nei giardini e nei portici, i rumori possono essere molto fastidiosi. A Fregene e a Maccarese, in alcune parti, esiste il problema degli aerei, fastidiosissimo, e la Pro Loco ha fatto delle azioni, anche legali, verso AdR e Enac per una maggiore attenzione alle rotte aeree e agli orari dei passaggi, ma il rumore è anche provocato dalle auto e moto che, beata gioventù, sfrecciano con marmitte modificate apposta per provocare più rumore. Altra fonte di rumore è il volume delle TV e soprattutto delle feste che specie nel periodo estivo si protraggono alle ore antelucane.

E’ nostra intenzione, per ognuno degli argomenti illustrati, fare un “memo-alert” con il quale i Consiglieri della Pro Loco provvederanno ad informare i contravventori, con la speranza che i suggerimenti vengano raccolti e presi i dovuti provvedimenti.

La Pro Loco non ha ovviamente compiti di Polizia, ma può facilmente fare opera di suggerimenti dei comportamenti virtuosi, per un vivere e convivere più civile e quindi felice.

