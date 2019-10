Masi: “Siamo a ottobre e ancora non si parla della situazione di canali, fossi e tombini”

Ostia X Municipio – “Abbiamo chiesto una Commissione Ambiente per discutere della situazione in cui versano i canali e i fossi sia di competenza del Cbtar, sia di competenza comunale”. Lo dichiara il Consigliere di Fratelli d’Italia del X Municipio Mariacristina Masi.

“Siamo ormai quasi alla metà di Ottobre e in Municipio non si è ancora affrontato l’argomento, non abbiamo contezza della pulizia effettuata, né di come si intenda affrontare la stagione autunnale e quella invernale per mettere in sicurezza i nostri quartieri in caso di piogge.

In più non abbiamo un quadro preciso neanche degli interventi effettuati su caditoie e tombini. È importante procedere anche alla pulizia delle foglie che, in questi giorni, creano tappeti sui marciapiedi rischiando di ostruire ulteriormente le caditoie.

Ci sembra strano che non si sia affrontato prima l’argomento e che ci troviamo a chiedere dall’opposizione di affrontare temi fondamentali per dare risposte concrete ai cittadini. In più chiederemo un focus sul fosso del fontanile, per capire se ci sia o meno una programmazione, se si sia realizzato il tavolo annunciato e quali siano le ultime novità dalla Regione”.