Ospedale del Golfo, avviato l’iter per lo studio di fattibilità

Formia, Gaeta e Minturno – Il primo passo verso la realizzazione dell’Ospedale del Golfo pare compiuto: l’Asl di Latina, con delibera n°931, ha dato il via libera alla selezione per redigere lo studio di fattibilità.

Già lo scorso 18 giugno, con delibera 22256, la Regione Lazio aveva comunicato all’Asl di Latina che, tra gli interventi di edilizia sanitaria predisposti c’era anche lui: l’ormai “famoso” Ospedale del Golfo – Dea I livello – che riceverà un finanziamento di 75 milioni di euro. Nella stessa missiva, l’Ente chiedeva alla Asl la trasmissione di uno studio di fattibilità al fine di ottenere il parere favorevole del Nucleo di Valutazione regionale, prima di procedere con la stesura dei successivi livelli progettuali.

“Apprendo che la Asl, a distanza di qualche mese, ha avviato le procedure per la redazione dello studio di fattibilità – ha fatto sapere, in una nota, Giuseppe Simeone, presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. – Ritengo che la creazione del nuovo ospedale del Golfo sia una tappa fondamentale nel processo di innalzamento degli standard quali quantitativi della sanità della provincia di Latina.

Da anni, ci stiamo battendo per portare a compimento quest’opera. Il Policlinico è essenziale per Formia e per tutto il comprensorio del sud pontino. La sua realizzazione risponderebbe ad un’esigenza non più rinviabile che consiste nel creare un ospedale più moderno rispetto al Dono Svizzero, innovativo e strutturalmente all’avanguardia. C’è bisogno di una struttura che – conclude Simeone – dia risposte nuove e concrete al settore della sanità della provincia di Latina e del Lazio.”

“Siamo soddisfatti per il via libera all’iter di fattibilità dell’ospedale del Golfo, la cui realizzazione sarà realtà grazie ai 75 milioni di euro confermati dal precedente governo attraverso l’impegno dell’ex sottosegretario Claudio Durigon.” È quanto rivendicato, infine, in una nota, dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Tripodi.

