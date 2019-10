Ardea – L’anticipo della sesta giornata regala tre punti meritati ad una convincente Ostiamare che, con il 3 a 1 finale, manda ko il team Nuova Florida al “Mazzucchi” di Ardea.

Apre Tortolano, raddoppia i conti Lazzeri, a conclusione di un primo tempo condotto per larga parte dai ragazzi di Scudieri. A inizio ripresa reazione della squadra di casa, firmata Porfiri, Mastropietro però chiude il match realizzando il 3 a 1.

Intervista a Raffaele Scudieri, allenatore dell’Ostiamare. Fonte : Ufficio Stampa Ostiamare

“I ragazzi hanno fatto una prova maiuscola, nel rispetto di una grande squadra avversaria. Faccio i complimenti al mio collega Bussone e ai suoi giocatori. Come avevo già detto, loro saranno la sorpresa del campionato. Hanno idee e grandi giocatori. E’ stata una bella partita. Sapevamo che loro avessero delle giocate importanti da esprimere in campo. Noi abbiamo preparato la gara concedendoci un minimo di spazio in costruzione. Avere spazi e giocate dal centrocampo in avanti. Siamo stati condizionati da queste partite ravvicinate. Siamo partiti con il piede giusto, per non ripetere la gara di Sassari. Con qualche piccola sufficienza abbiamo dato loro modo di rientrare in partita. Nel secondo tempo, abbiamo preso gol sul piazzato. Dobbiamo rivedere qualcosa. In settimana ci lavoreremo. Con 4 palle gol nitide degli avversari, non abbiamo concesso nulla. Per il momento stiamo in continuità, tuttavia dobbiamo fare dei piccoli step. Partire con l’approccio giusto ed essere cinici nel momento in cui serve. Se vogliamo ambire a qualcosa di più dobbiamo crescere, migliorare. Sono contento per Tortolano. Oggi ha fatto 70 minuti dopo un mese e mezzo fermo. Lui per noi è la “luce”. Se sta bene, possiamo avere delle giocate alternative. Anche Mastropietro ha fatto un ottimo lavoro. Renzetti ha fatto un primo tempo di grande sacrificio. La vittoria vale molto perché la Nuova Florida è un’ottima squadra. Andremo a Pineto. Faremo il possibile e l’impossibile. Uno squadrone con un roster di giocatori che hanno fatto la Serie C fino a tre mesi fa. Noi cercheremo di batterli, ma l’obiettivo dell’Ostiamare è fare bene in campionato. Abbiamo tre squalificati in Coppa. Andremo a Pineto con le forze che abbiamo”.

Foto : Claudio Spadolini

