Ostia – Lo Stadio Giannattasio di Ostia è stato teatro della proclamazione del club campione d’Italia 2019. Tutti e quattro i titoli paralimpici assoluti e promozionali di società sono andati all’Omero Bergamo che stravince sia nella categoria maschile che per quella femminile.

Il sodalizio bergamasco si conferma al primo posto tra gli uomini per il secondo anno consecutivo nella classifica assoluta, con 31.770 punti davanti al Sempione 82 (23.402) e Handy Sport Ragusa (10.478). Tra le donne Bergamo scalza dal gradino più alto del podio il Veneto Special Sport con il punteggio di 15.319. Terza la società ragusana con 8870 punti.

Il settore promozionale consacra Bergamo con 43.214 punti nella categoria maschile e 15.319 nella categoria femminile.

A livello individuale, è invece costato caro ad Assunta Legnante (Anthropos Civitanova) lo strepitoso record europeo di 37,74 realizzato nel disco F11. Il quinto lancio nella sua specialità meno prediletta, le causa un infortunio al polpaccio sinistro, di cui saranno necessari approfonditi accertamenti medici. La misura, che migliora il primato tricolore di oltre due metri e mezzo, la colloca al vertice del ranking mondiale stagionale.

L’altro record nazionale della giornata è a firma del compagno di squadra Fabio Morlacco, autore di 10,89 (31 centimetri in più).

Prossimo e ultimo appuntamento nazionale per il 2019 sarà la finale della Coppa Italia Lanci in programma a Narni, in Umbria, il weekend del 26 ottobre.

Classifica Assoluta Maschile

ASD Omero Bergamo, punti 31.770

GSH Sempione 82 ASD, punti 23.402

Handy Sport Ragusa, punti 10.478

Classifica Assoluta Femminile

ASD Omero Bergamo, punti 15.319

Veneto Special Sport SSD, punti 14.995

Handy Sport Ragusa, punti 8870

Classifica Promozionale Maschile

ASD Omero Bergamo, punti 43.214

GSH Sempione 82 ASD, punti 39.531

Handy Sport Ragusa, punti 10.478

Classifica Promozionale Femminile

ASD Omero Bergamo, punti 15.319

Veneto Special Sport SSD, punti 15.021

Handy Sport Ragusa, punti 11.036

Foto Jay Ferreira/Ability Channel

(Il Faro on line)