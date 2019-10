L’ennesima perturbazione dall’inizio di questo mese di Ottobre sta per raggiungere l’Italia.

Sarà associata allo sprofondamento in area mediterranea di un nucleo di aria fredda di lontane origini scandinave e porterà un peggioramento molto veloce in quanto il minimo di bassa pressione scivolerà dal Mar Ligure allo Stretto si Sicilia in poco più di 12 ore.

Proprio a causa di questo repentino calo barico l’evoluzione sarà tutt’altro che tranquilla, prevediamo infatti venti molto forti e fenomeni di una certa consistenza sulle regioni centro meridionali mentre il nord si sarà già liberato di nubi e fenomeni entro la mattinata.

Meteo Lunedì: Nord: ampie schiarite fin dal mattino su Alpi, Prealpi, pedemontane e pianure a nord del Po, residui rovesci tra Liguria orientale e pianure a sud del Po in assorbimento completo entro le prime ore del pomeriggio.

Tempo buono o discreto ovunque tra il pomeriggio e la sera.

Venti forti su Liguria e alto Adriatico.

Centro instabile al mattino con rovesci e temporali, localmente accompagnati da grandinate soprattutto sulle regioni tirreniche ma in rapida attenuazione su Toscana, Umbria e Marche entro le prime ore del pomeriggio.

Nel pomeriggio residui rovesci su lazio e Abruzzo in rapido assorbimento.

Buono ovunque la sera eccetto che in Sardegna dove insiste qualche piovasco. Venti molto forti in Sardegna.

Sud maltempo con piogge e temporali anche intensi sulle regioni tirreniche e le interne adriatiche in rapida propagazione entro il pomeriggio a tutta la Sicilia, qui con possibili grandinate.

Migliora successivamente su Campania, Molise e Puglia. Venti forti. Temperature in diminuzione. Venti forti a rotazione ciclonica.

Mari molto mossi o agitati con locali burrasche e mareggiate.

Meteo martedì: Nord: tempo nel complesso discreto in giornata fatta eccezione per un po’di nuvolosità al mattino sui settori prealpini e di pianura del nordest, ma senza fenomeni. In serata qualche addensamento in Arrivo al Nordovest, specie in Liguria ma ancora senza pioggia.

Centro bella giornata di sole per le regioni tirreniche e l’Umbria, qualche sporadico addensamento ma solo al mattino lungo l’Adriatico.

Sud tempo instabile tra Sicilia e Calabria, soprattutto sulla zona ionica con piogge e temporali.

Bel tempo prevalente altrove. Temperature stazionarie su valori in linea con il periodo.

Venti orientali, deboli al Centro Nord, tesi all’estremo sud. Mari poco mossi, mossi o molto mossi i bacini meridionali.

Meteo mercoledì giovedì: transita una perturbazione, più attiva al Nord e sulla Toscana nella giornata di mercoledì seguita da un giovedì con ampie schiarite al Nord e Toscana e qualche breve piovasco sul resto del Centro.

Al Sud invece sembra resistere un’azione depressionaria in grado di portare ancora rovesci e qualche temporale tra la Sicilia e la Calabria mentre le restanti regioni dovrebbero risentire solo marginalmente della perturbazione atlantica.

Le temperature sono previste in lieve calo al Nord, stabili altrove. I venti saranno tesi da quadranti meridionali.