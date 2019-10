Trastevere, prosegue il momento no : allo Stadium passa il Sassari

Roma – Seconda sconfitta consecutiva per il Trastevere, battuto a domicilio dal Sassari Latte Dolce.

Sardi subito pericolosi in avvio con Virdis al 7′, ma il diagonale dell’attaccante ospite termina di fuori. Stessa sorte al quarto d’ora per la punizione insidiosa calciata da Molino. Le occasioni latitano, e il Trastevere prova a rendersi pericoloso al 38′ con un colpo di testa di Sannipoli che non inquadra la porta. Facile invece la parata di Lai su un calcio di punizione di Lorusso al 40′.

Proprio in chiusura di tempo altra conclusione di Virdis dal limite, che termina fuori di poco. Nella ripresa parte bene il Trastevere, con un colpo di testa di De Iulis, ma il pallone termina fuori. Gli ospiti passano in vantaggio al 9′: punizione velenosa di Molino, con Gianni che in area anticipa tutti e di testa realizza il goal del vantaggio sassarese. Sempre la squadra di Udassi pericolosa anche al 15′ quando Cavalli è bravo a respingere il diagonale di Molino, e sulla ribattuta è provvidenziale l’intervento in scivolata di Sfanò sulla conclusione a botta sicura di Nuvoli. Al 35′ arriva però la più grande occasione per il pareggio trasteverino: il neo entrato Neri pennella un cross in mezzo all’area per De Iulis che tutto solo colpisce di testa, mandando però la sfera sul fondo.

Il Trastevere lascia molti spazi alle ripartenze avversarie, con Nuvoli che si divora il 2-0 da corta distanza. E’ bravo poi nel recupero Falconi a deviare sulla conclusione ravvicinata di Pinna. Gli amaranto restano in 10 per il doppio giallo a capitan Sfanò, che dunque salterà la prossima trasferta a Cassino, e non riescono più a rendersi pericolosi. Esulta il Sassari Latte Dolce, che così come nella semifinale play off della scorsa stagione, riesce nell’impresa di espugnare il “Trastevere Stadium”.

Trastevere – Sassari Latte Dolce 0-1

Trastevere: Cavalli (dal 68′ Falconi), Barbarossa, Tarantino (dall’82’ Lucchese), Capodaglio, Sfanò, Bassini (dal 68′ Tajarol), Bertoldi, Iannoni, De Iulis, Sannipoli (dal 68′ Calisto), Lorusso (dal 73′ Neri). A disp. Bergamini, Cervoni, Dassio Gnahe, Marini.

All. Fabrizio Perrotti

Sassari Latte Dolce: Lai, Pireddu, Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Gianni, Nuvoli, Virdis, Molino (dal 75′ Patacchiola), Pinna.

A disp. Garau, Ferrari, Gadau, Piga, Marcangeli, Palmas, Doukar, Fini.

All. Stefano Udassi.

Arbitro: Marco Sicurello (sez. di Seregno)

Assistenti: Michele Piatti (sez. di Como) e Nicola Salvi (sez. di Padova)

RETI: 9′ st Gianni.

NOTE: ammoniti Iannoni, Bassini, Gianni e Pireddu. Espulso Sfanò al 48′ st (doppia ammonizione). Angoli 5-2. Recupero 1 pt, 5 st. Spettatori 500 circa.

(Il Faro on line)