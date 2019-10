A Fiumicino una giornata formativa sul processo tributario telematico

Fiumicino – Il Decreto Fiscale 2019 ha reso obbligatorio il processo tributario telematico a decorrere dal 1 luglio 2019, con obbligo per gli Uffici tributi dei Comuni di adeguarsi. Per questo il Comune di Fiumicino ha voluto organizzare, in collaborazione con Anutel (Associazione nazionale uffici tributi enti locali), una giornata formativa di taglio giuridico-pratico rivolta alle amministrazioni comunali. L’incontro è in corso questa mattina presso la sala consiliare e ha visto la presenza di circa 60 partecipanti provenienti da tutte le province del Lazio.

“L’entrata in vigore del processo tributario telematico è una grande opportunità di semplificazione e snellimento delle procedure”. Lo dichiara l’assessore a Bilancio, Tributi e Informatizzazione e innovazione tecnologica, Marzia Mancino.

“Tuttavia – prosegue – è normale che possa esservi una prima fase di difficoltà e smarrimento. Nella transizione tra la routine del cartaceo e la piena informatizzazione, giornate come queste sono essenziali a fornire ai dipendenti gli strumenti necessari per svolgere con efficienza e semplicità il proprio lavoro. Ancora una volta il Comune conferma l’impegno a garantire la formazione continua e puntuale del personale, mettendo a disposizione i propri ambienti anche degli altri uffici Tributi del Lazio, e a percorrere la via dell’innovazione tecnologica”.

(Il Faro online)