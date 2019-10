A Pomezia arriva la sesta edizione del “Premio Donna d’Autore”

Pomezia – La sesta edizione del “Premio Donna d’Autore” si terrà venerdì 25 ottobre alle ore 19.00 presso il Shg Hotel Antonella. Come ogni anno l’evento, patrocinato dalla Regione Lazio, è organizzato da Anna Silvia Angelini.

Il fulcro della serata sarà, come si legge in una nota diffusa dagli organizzatori, “la celebrazione della donna in contrapposizione alla negatività della cronaca criminale quotidiana“: “Ho scelto di premiare queste donne perché nel corso dell’anno si sono distinte per le loro capacità artistiche e professionali”, afferma la presidente Anna Silvia Angelini.

La serata di premiazione sarà condotta dalla giornalista Sky Barbara Castellani.

I Premi Donna D’autore:

Giornalismo;

Sociale;

Cinema;

Speaker radiofonico;

Arte;

Moda;

Teatro;

Letteratura;

Organizzazione eventi;

Imprenditoria.

Premi Special Awards d’Autore:

Premio Speciale alla Carriera;

Premio Attrice Emergente;

Premio della Critica;

Premio Giovani;

Premio International Awards.

Durante l’evento, inoltre, verrà allestita una mostra d’arte dal titolo “I Colori delle Donne”.

(Il Faro online)