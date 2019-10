Aranova, Erriu (FI): “A quando la messa in sicurezza delle fermate del bus?”

Fiumicino – ”Dopo le promesse e gli annunci è rimasto tutto uguale. È stato uno dei capisaldi dell’amministrazione, uno dei temi principali della campagna elettorale del sindaco fin del primo mandato, ma ancora, in 7 anni, nulla è cambiato”.

A dichiararlo è il vice coordinatore di Forza Italia Fiumicino, Emilio Erriu, che in una nota aggiunge: “Le fermate sono pericolose. Dopo anni di amministrazione di centro sinistra, di promesse e di annunci, è rimasto tutto uguale. Per carità nessuno si aspettava che in pochi anni si facesse l’impossibile, ma almeno intervenire su una o due fermate, giusto per dare un contentino, quello sì. E invece niente”.

“Ad Aranova, così come in tutto il nord, non si è mossa una paglia – sottolinea Erriu -: pendolari e studenti sono costretti ogni giorno a peripezie di ogni genere. Le autovetture sfrecciano a pochi centimetri con i rischi che tutti conosciamo. A quando i primi interventi?”.

“Fino a oggi abbiamo solo sentito rassicurazioni, ricevuto pacche sulle spalle. Dopo anni si può dire che fossero solo ed esclusivamente promesse? Qualcuno penserà in questo modo di farci dimenticare quali sono i veri problemi della città, a noi che la viviamo ogni giorno?”, si domanda Erriu.

Che conclude: “Le promesse, secondo noi, vanno mantenute: ora che le scuole sono aperte bisogna intervenire immediatamente. Installazione delle pensiline, sostituzione delle paline malmesse e pericolanti; la messa in sicurezza delle fermate non possono più rimanere annunci. Si deve passare dalle parole ai fatti, almeno quando c’è in gioco la vita delle persone“.

(Il Faro online)