Candy Punk collection by Pupa Milano autunno 2019-2020

La Candy Punk è la collezione per l’autunno 2019-2020 (leggi qui) di Pupa Milano (leggi qui) in limited edition, caratterizzata dall’ armonia tra gli opposti concetti di romanticismo e punk (leggi qui). Scopriamo insieme i prodotti che la compongono (leggi qui).

L’ombretto

Il Candy Punk 3D Eyeshadow è un ombretto metallico dai molteplici riflessi, disponibile nella tonalità n.001 Stardust Punk che è un grigio piombo, ed ha la texture di una polvere compatta che si fonde sulla palpebra con un film sottile e confortevole (leggi qui).

Il blush

Il Candy Punk Blush è un blush illuminante presente nella tonalità n.001 Dirty Rose che è un rosa antico, e grazie alla presenza di micro perle scintillanti, dona all’ incarnato e agli zigomi una delicata sfumatura rosata luminosa.

I prodotti per le labbra

Le True Lips sono delle matite per contornare le labbra, presenti nelle tonalità n.041 Mauve Dust che è un color malva e n.042 Spicy Burgundy che è un color borgogna, che possono essere utilizzate da sole oppure prima del rossetto per aumentarne la tenuta. La mina è morbida e facile da usare, e lo sfumino in lattice aiuta a stendere il colore in modo omogeneo.

Gli I’m Matt sono dei rossetti opachi disponibili nelle colorazioni n.036 Dust Mauve e n.074 Pretty Ruby che si abbinano alle matite labbra. Questi rossetti, pur essendo opachi, scivolano sulle labbra senza appesantirle né seccarle e donano una sensazione di comfort che resiste nel tempo.

Gli smalti

Il Candy Punk 3D Nail Polish è uno smalto presente nell’ unica tonalità n.001 Stardust Punk che è un grigio metallico, che grazie al suo mix di perle crea un effetto glittering 3D dalla sorprendente lucentezza. Il Lasting Color Gel è uno smalto effetto vetro declinato nella colorazione n.188 che è un rosa tenue, il cui colore è pieno sin dalla prima applicazione, e si stende in modo omogeneo. E’ dotato di un maxi applicatore piatto che consente un prelievo e un rilascio ottimale del prodotto.

Le maschere coloranti per i capelli

I Color Candy Punk Hair Mask sono delle maschere coloranti e ristrutturanti per capelli, presenti nelle tonalità n.001 Pink e n.002 Violet, che nutrono e colorano delicatamente i capelli lasciandoli morbidi e setosi. Queste maschere si applicano dopo lo shampoo sui capelli tamponati, distribuendole in maniera omogenea su tutti i capelli o sulla zona che si desidera trattare, e si lasciano in posa 5-15 minuti per ottenere un riflesso tenue, 20-30 minuti per realizzare un colore più intenso. Il colore scompare gradualmente dopo 2 -15 shampoo.

(Il Faro Online)