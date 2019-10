Derby di Ostia, tra Pescatori e Morandi, sono i gialloverdi a festeggiare

Ostia – E’ la Pescatori a vincere il derby lidense con il Morandi. 3 a 1 il risultato finale all’Anco Marzio. Una bella partita dei gialloverdi, che hanno fatto loro la gara dopo il gol iniziale di Capodacqua. Al 23’ del primo tempo, erano i padroni di casa a passare in vantaggio.

Prima del fischio di metà gara, ecco il pareggio della Pescatori. Sesta rasoterra trafiggeva il portiere rossoblu. Al secondo tempo, allungavano gli ospiti con Marzi e Di Cori. Sono 10 i punti in classifica per la squadra di Lodi. Il Morandi fermo a tre punti.

Di seguito le dichiarazioni di Dylan Cori (Ufficio Stampa Pescatori Calcio) :

“Siamo felici per la vittoria, meritata, e per aver fatto nostro il derby con il Morandi. Sono tre punti importanti, che ci consentono di proseguire la striscia positiva, dopo la vittoria con la Fonte Meravigliosa. Siamo molto dispiaciuti, però, per l’infortunio di Franci, gli auguriamo di tornare in campo il prima possibile. Noi saremo lì ad aspettarlo. Dedico la rete a tutti coloro che mi sostengono, alla mia famiglia ed amici”.

Foto : Pescatori Calcio Facebook

(Il Faro on line)