Nettuno – Arriva l’autunno sul litorale romano, e con esso torna anche la pioggia, che per tutta la mattinata di lunedì 7 ottobre 2019, è scesa copiosa lungo tutta la costa, provocando diversi disagi anche al traffico cittadino.

Situazione critica a Nettuno: la città battezzata col nome del dio del mare è stata messa in ginocchio proprio dall’acqua.

Diverse le strade allagate, in molti punti della città, come segnalano diversi residenti sui social, postando le foto di un fiume marrone che ha sommerso le auto.

Il parcheggio di piazzale Berlinguer, a pagamento, si è invece trasformato in un lago. Disagi non solo al traffico, ma anche per i pedoni, impossibilitati ad attraversare la strada.

Un problema che alcuni ragazzi hanno superato grazie a un vigile che li ha presi in braccio uno alla volta portandoli “asciutti” dall’altra parte della strada.

(Il Faro online) Foto Facebook