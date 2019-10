Nettuno baciato dalla fortuna: vinti 19mila euro al Superenalotto

Nettuno – Lazio a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato sera a Roma e a Nettuno sono stati centrati tre “5” da 19.709,40 euro ciascuno, riferisce Agipronews. Doppietta di vincite a Roma: una schedina è stata convalidata al Dream Bar di via Val Maira 53/55, l’altra giocata vincente è stata effettuata al Lucky Bar di via Val Di Non 60/62.

A Nettuno, in provincia di Roma, invece, la vincita è stata realizzata alla Tabaccheria Bartolucci di via Capitan Canducci 26. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 14,3 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre nel Lazio il Jackpot manca dal 2012 quando furono realizzati ben due 6, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.