Ciampino – Primo tempo: Vis Artena che prova a fare la partita sugli esterni con Pagliaroli da una parte e Sakaj-D’Alessandris dall’altra. La prima occasione per i rossoverdi arriva al 9’: calcio d’angolo battuto da Delgado, testa di Paolacci di poco a lato. Al 23’ D’Alessandris prova dal limite dell’area, ma il pallone si perde sul fondo. Al 35’ il Budoni passa in vantaggio con l’unica azione del primo tempo: Manno sulla sinistra salta Cataldi e batte Basile.

La Vis Artena tenta la reazione: al 41’ cross di Delgado e testa di D’Alessandris blocca Idrissi Janati. Estremo difensore che si rende protagonista allo scadere, prima respingendo un colpo di testa ravvicinato di Sabelli, poi mandando in angolo la successiva conclusione di Paolacci. Secondo tempo: Al 3’ Delgado calcia l’angolo, Paolacci di testa, blocca Idrissi Janati. Al 5’ gol annullato per fuorigioco al Budoni. Al 12’ Pagliaroli pescato sul filo del fuorigioco da Prandelli tenta il pallonetto ma la palla termina alta. Al 21’della ripresa, Il Budoni trova il raddoppio con Papini: il pallone colpisce la traversa batte a terra oltre la linea di porta ed è 0-2. I rossoverdi non demordono e al 22’ D’Angeli ha sul piede la palla per riaprire la partita ma purtroppo colpisce debolmente. Al 39′ angolo di Delgado testa di Paolacci: ancora miracolo di Idrissi Janati. Al Pagliaroli e Prandelli si divorano un’occasione a porta vuoto. Al 48’ Congiu vince il contrasto con un difensore rossoverde e infila alle spalle di Basile.

Foto 2 di 2



Vis Artena (4-3-3): Basile, Sakaj (38’ st Montesi), Paolacci, Martorelli, Cataldi, Chinappi (28’ st Gori), Sabelli, Delgado, D’Alessandris (1’ st D’Angeli), Pagliaroli, Ciotoli (1’ st Prandelli). A disposizione: Manni, Testa, Pace, Panella, Tocci. Allenatore: Campolo.

Budoni (4-3-3): Idrissi Janati, Moro, Raimo, Murgia, Bonu, Varrucciu (43’ st Scanu), Congiu, Galeotti (19’ st Spina), Villa, Manno, Papini (32’ st Santoro). A disposizione: Trini, Saiu, Monza, Rodriguez, Cisse. Allenatore: Hervatin.

Arbitro: Pezzopane sezione di L’Aquila; Assistenti: Sbardella sezione di Belluno, Zandonà sezione di Portogruaro.

Marcatori: 35’ Manno, 21’ st Papini, 48’ st Congiu.

Ammoniti: Paolacci, Chinappi, Martorelli (V); Idrissi Janati, Santoro (B).

Spettatori: 100 circa.

(Foto di Massimiliano Cervara)