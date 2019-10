Ostia – Dopo il successo di partecipazione e di pubblico delle prime due edizioni, domenica 13 ottobre, con inizio alle 10.00, nella meravigliosa cornice di Piazza Navona, Roma Capitale, Fiamme Gialle e FIDAL Lazio, organizzano nuovamente “Atletica Insieme”, giornata dedicata all’atletica leggera e in particolare alle famiglie.

Grandi e piccoli potranno incontrare i campioni dell’atletica, che hanno ammirato da poco in tv durante i Mondiali di Doha, e cimentarsi nelle varie specialità. Il fitto programma prevede una serie di prove di atletica e attività ludiche collaterali per coinvolgere genitori e figli in una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

Foto 2 di 2



Nel corso della giornata sono previste prove di atletica per i più piccoli, staffette per i ragazzi delle scuole, gare per il settore giovanile e la “Mamma Run”, passeggiata di 500 metri per mamme e figli sul percorso che si snoda intorno alla Piazza. L’iscrizione alla “Mamma Run” è gratuita inviando una mail all’indirizzo mammarun2019@gmail.com

Alle 12.15, inoltre, tutti invitati a partecipare alla Messa dello Sport che sarà celebrata nella Basilica di Sant’Agnese in Agone, in collaborazione con Athletica Vaticana.

Foto : Giuseppe Marchitto/Ufficio Stampa Fiamme Gialle (edizione 2018)

(Il Faro on line)