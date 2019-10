Fiumicino – “Complimenti a Daniel Consiglio, il giovane atleta del territorio classificatosi secondo assoluto ai Campionati Italiani di Società, categoria cadetti Under 16”. Lo dichiara l’assessore allo Sport Paolo Calicchio.

I campionati, organizzati dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, si sono svolti lo scorso fine settimana a Forlì ed hanno visto la partecipazione di oltre mille atleti di tutta Italia. “Daniel è arrivato a quota 1,95 metri nel salto in alto – spiega Calicchio -, imponendosi tra i campioni nazionali presenti alla rassegna tricolore”.

“A premiare la giovane promessa dell’atletica è stata la campionessa Sara Simeoni, ex altista italiana, medaglia d’oro ai giochi olimpici di Mosca del 1980, primatista mondiale di salto in alto – aggiunge l’assessore -. L’atleta, della sezione giovanile delle Fiamme Gialle “G. Simoni”, una volta tornato a casa ha trovato una Città in festa per il suo promettente successo”.

“Continueremo a seguire la sua carriera sportiva – conclude Calicchio -, augurandogli sempre maggiori vittorie e record personali, con l’auspicio di poterlo incontrare in Consiglio Comunale per congratularci personalmente con lui, come già fatto con altri sportivi del territorio”.

Dal sito ufficiale delle Fiamme Gialle, tutti i piazzamenti della squadra giovanile : http://www.fiammegialle.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1795&Itemid=285

(Il Faro on line)