Cerveteri, Presidenti e scrutatori: aperti i termini per le domande

Cerveteri – Il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci rende noto alla cittadinanza che sono aperti i termini per presentare domanda per l’iscrizione all’albo degli scrutatori e Presidenti di Seggio Elettorale.

Requisiti per iscriversi all’albo dei Presidenti: essere elettori del Comune dove si presenta domanda, non aver superato il settantesimo anno di età ed essere in possesso almeno del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria e di secondo grado.

Per iscriversi al ruolo di Scrutatore di Seggio Elettorale è sufficiente essere elettore nel Comune dove si presenta domanda ed aver assolto gli obblighi scolastici.

Nel primo caso, il termine ultimo per la presentazione della domanda è quello del 31 ottobre, nel secondo il 30 novembre.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Cerveteri, sito in Via del Granarone, aperto dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15:30 alle 17:30. L’ufficio risponde anche al numero 0689630203.

I moduli sono disponibili sul sito (clicca qui) oppure direttamente all’ufficio elettorale.

