Napoli – La numero 110 è andata al Circolo del Remo e della Vela Italia. Nella giornata di ieri, una gara emozionante sul lungomare di Napoli. Un evento di particolare richiamo storico per il canottaggio nazionale.

Hanno vinto loro alla fine. Un otto eccellente. Per primo sul traguardo. Equipaggio di tutto rispetto, che ha vogato e conquistato il trofeo della Coppa Lysistrata. I fratelli Giuseppe (capitano) e Antonio Vicino, insieme ai più piccoli della famiglia Marco e Luca, Andrea Caianiello, Domenico de Cristofaro, Emanuele Caliendo, Mattia Sorbino, il timoniere Giovanni di Francia.

Con i colori rossoblu hanno trionfato in uno scenario straordinario, divulgando la forza e la bellezza di uno sport che tanto vince nel mondo. Tutti nati e cresciuti nel Circolo Italia i campioni della Coppa Lysistrata. Vinta sulla Yole. L’antica imbarcazione di legno ricca di tradizione sportiva.

Alle spalle del Circolo del Remo sono arrivati i canottieri del Real Yacht Club Canottieri Savoia, lasciati secondi a 200 metri dal traguardo. Un percorso suggestivo si delineava da Mergellina, fino alla colonna spezzata di Piazza Vittoria. Bronzo per il Circolo Canottieri Napoli. Ma il Circolo Vela Italia non ha solo esultato nella Coppa Lysistrata, la 12esima gara di giornata. Ma anche per la Coppa Romolo Gallo, inserita in competizione per la categoria juniores. E poi la Lysistrata Under 14, la Coppa Pattison e la Coppa Cappabianza. Ancora per la classe juniores.

Il Savoia si è portato a casa il Trofeo Coppa Sebetia, riservato alle donne in otto yole. Il Cus Bari ha conquistato la Coppa D’Amico. La Lombardia ha invece vinto la Coppa Virtude Felix. Per la categoria otto senior yole.

Foto : canotaggio.org – Giuseppe Vicino Official Facebook

