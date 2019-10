Fiumicino, viale Traiano chiuso al traffico per lavori alla caserma della Guardia di Finanza

Fiumicino – Da lunedì 14 ottobre a venerdì 25 ottobre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti effettuerà lavori di messa in sicurezza e rifacimento della facciata della Caserma della Guardia di Finanza su viale di Traiano.

Per tanto in quei giorni nel tratto di strada tra Via Cavriani e Via Tempio della Fortuna dalle ore 7 alle ore 17 sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, oltre al divieto di accesso nel tratto interessato dai lavori con obbligo di svolta a sinistra su via Cavriani e limite di velocità di 30 km/h. È già stata predisposta dall’Ufficio Trasporti una fermata bus alternativa su via Arsia.

(Il Faro online)