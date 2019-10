Fondi, tutto pronto per la festa patronale di S. Onorato

Fondi – Giovedì 10 Ottobre 2019 si svolgerà a Fondi la Festa patronale di Sant’Onorato. Nel centro cittadino e nelle strade attigue avrà luogo la tradizionale Fiera di merceologia mista, che richiama cittadini e abitanti delle città limitrofe per l’acquisto di ombrelli, abiti, biancheria e tessuti vari in vista della nuova stagione, ma anche di utensili, oggettistica e articoli per la casa.

“I festeggiamenti in onore del Santo patrono Onorato rinnovano ogni anno il profondo senso di devozione ed emozione di tutti i fedeli, contribuiscono a rafforzare il rapporto con le tradizioni e dunque a rinsaldare la nostra comunità per prendere forza e guardare al futuro con rinnovata fiducia”: così scrive il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo nel suo saluto per la Festa patronale di Sant’Onorato del 10 Ottobre prossimo, pubblicato sullo “Speciale Sant’Onorato – Fondi 2019”.

Il pieghevole, curato come ogni anno dalla Pro Loco Fondi, è distribuito gratuitamente in tutte le edicole e attività fondane ed è scaricabile digitalmente dal sito www.prolocofondi.it.

Nella pubblicazione – che ospita articoli, foto e notizie – il parroco del duomo di San Pietro Apostolo don Gianni Cardillo auspica “che questa bella figura di monaco e abate, Civis fundanus (cittadino fondano), scelta come Patrono tra altri santi, possa essere più conosciuta dal mondo della Scuola locale con visite e ricerche interdisciplinari.”

Il programma delle celebrazioni religiose in onore del santo patrono prevede alle 18.00, presso la chiesa di San Pietro Apostolo, la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Padre Donato Ogliari, abate di Montecassino. Parteciperanno i sacerdoti, le autorità civili e militari di Fondi e associazioni cittadine. A seguire muoverà la processione con il venerato Busto del Santo accompagnata dal Corpo bandistico “Città di Fondi” e in piazza Municipio si terrà l’omaggio floreale del Sindaco di Fondi al Santo patrono.

Il corteo religioso seguirà questo itinerario: piazza Duomo, corso Appio Claudio, viale della Libertà, via Roma, via Nazario Sauro, via Luigi Punzi, via Antonio Pacinotti, via Casetta Ugo, via Giovanni Falcone, via Urbano Rattazzi, via Fabio Filzi, via Damiano Chiesa, corso Italia, via Pola, via Antonio Gramsci, via San Francesco, piazza IV Novembre, viale Vittorio Emanuele III, piazza Unità d’Italia, corso Appio Claudio, piazza Duomo.

Nato nel 470 c.a. a Peltuinum (attuale Prata d’Ansidonia, in provincia de L’Aquila) e morto a Fondi nel 530 ca., Sant’Onorato – scrive il presidente della Pro Loco Gaetano Orticelli – “fu protagonista del monachesimo pre-benedettino. A Fondi riunì attorno a sé, nella Valle dei martiri, altri monaci, desiderosi di vivere una vita ispirata ai consigli del Vangelo. Formò una Comunità monastica dedita alla preghiera, al lavoro, allo studio, al recupero e alla custodia del patrimonio culturale greco-latino. Fondò il Monastero di San Magno e si dedicò alla bonifica del territorio, alla promozione sociale, favorendo l’agricoltura, l’artigianato, le arti, gli studi. Come Abate dovette interessarsi anche della comunità cittadina data la latitanza delle autorità municipali. Di fatto fu la guida civica dei Fondani, oltre ad essere la guida spirituale e morale della popolazione del comprensorio.”

Anticamente la festa religiosa e civile di Sant’Onorato ricorreva il 16 Gennaio. Nel 1874, in accordo con il Comune di Fondi, l’autorità ecclesiastica spostò la memoria liturgica al 10 Ottobre.

