Il Comune di Latina subentra nell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente

Latina – Come già comunicato, il 10 ottobre prossimo tutti gli uffici dei Servizi Demografici (Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale) di Via Ezio, Latina Scalo e Borgo Sabotino, rimarranno chiusi al pubblico per l’intera giornata per consentire le operazioni di subentro in Anpr – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, la banca dati nazionale nella quale stanno confluendo progressivamente le anagrafi di tutti i comuni italiani.

Anche presso lo Sportello del Cittadino di Corso della Repubblica 116, non sarà possibile per l’intera giornata del 10 ottobre richiedere il rilascio dei certificati anagrafici.

I dipendenti saranno impegnati nelle operazioni tecniche di passaggio al nuovo archivio nazionale. Tutti gli uffici (Via Ezio, Latina Scalo e Borgo Sabotino) riapriranno nella giornata di venerdì 11 ottobre rispettando i consueti orari di sportello.

Il subentro in Anpr porterà una serie di benefici per i cittadini, per l’amministrazione e nei rapporti tra le amministrazioni. Il cittadino potrà infatti richiedere in ogni momento la stampa dei certificati da altri comuni, verificare i propri dati online se munito di Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi (ed entro breve, Cie – Carta d’Identità Elettronica) e, prossimamente, stampare anche certificati.

Saranno semplificati:

i cambi di residenza tra comuni perché il sistema di inserimento dei dati sarà immediato: in questo modo Anpr trasmette automaticamente la notifica alla Motorizzazione che invia, alla nuovaabitazione, i contrassegni da apporre sulla carta di circolazione di ciascun veicolo;

le iscrizioni all’Aire, l’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero;

i sistemi INPS che ricevono direttamente i dati da Anpr;

i rapporti tra gli Enti: è infatti prevista l’integrazione diretta con Anpr di tutti gli Enti che eroganoPubblici Servizi che necessitano accesso al database anagrafico nazionale.

Inoltre, secondo le operazioni anagrafiche effettuate, e il Comune potrà sottoscrivere convenzioni per consentire l’accesso o fornire elenchi dei dati anagrafici dei propri residenti.

l’allineamento con l’Anagrafe Tributaria e l’emissione dei codici fiscali avverrà in automatico,

“Il subentro in Anpr – commenta il Vice Sindaco Maria Paola Briganti – è un passaggio importante e rappresenta un nuovo passo verso la digitalizzazione dei processi amministrativi. Anche in questa occasione è stato fondamentale il supporto e l’esperienza del personale che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto per raggiungere questo obiettivo in un anno nel quale i Servizi Demografici hanno portato a termine con il Servizio Tributi la migrazione su un’unica banca dati anagrafica, avendo avviato preliminarmente un’importante operazione di bonifica dei dati. Bonifica alla quale si sta ancora lavorando al fine di avere un database quanto più corretto possibile”.