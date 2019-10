Stoccarda – La magia delle Fate azzurre. Sul podio a Stoccarda con il bronzo al collo. E’ la gioia di giornata per lo sport italiano. Ai Mondiali di ginnastica artistica in svolgimento in Germania, l’Italia festeggia nell’all – round.

Da ben 69 anni la Nazionale Italiana non saliva sul podio iridato nella specialità. Una prova al limite della perfezione per la regina delle gare in pedana. Loro le eroine tricolori : Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio. Hanno totalizzato 164.796 punti. E la Cina alle spalle, quarta, con mezzo punto in meno.

Un terzo posto eccezionale allora per le italiane che dopo aver strappato il pass per Tokyo 2020 in anticipo di un anno, sono entrate tre le 12 finaliste a Stoccarda. Gli Stati Uniti hanno vinto la gara e l’argento è andato alla Russia. Tra le dee della ginnastica anche le Fate azzurre.

Foto : Simone Ferraro/FGI

(Il Faro on line)