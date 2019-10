Ostia, De Donno (Laboratorio Civico X): “Istituire il vigile di quartiere”

Ostia – “Franco De Donno, capogruppo di Laboratorio Civico X – si legge in una nota diffusa dallo stesso -, ha presentato oggi, 7 ottobre, una proposta di Odg che impegna la Presidente Di Pillo ad avviare un percorso per valutare la fattibilità in via sperimentale, in alcune parti del nostro Municipio, dell’attivazione della figura del vigile di quartiere“.

“Un vigile a contatto diretto con i cittadini, con le difficoltà, con i disagi, con le paure, con il territorio. Un vigile conosciuto, punto di riferimento fisso. La sicurezza e il benessere, una convivenza più civile passano anche da qui. Non solo controllo, ma stimolo al rispetto delle norme e attenzione ai bisogni del territorio”, conclude.

(Il Faro online)